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新北工藝活動「林園尋藝」開放報名

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

今年暑假，新北市政府文化局攜手國立臺灣藝術大學，以國定古蹟林本源園邸為文資教育實踐場域，推出「林園尋藝」傳統工藝系列活動。活動期間於7月至9月，規劃文化資產講座、專題導覽、工藝課程及彩繪工作坊等多元內容，邀請文資學者與工藝匠師授課，結合專業講授、文資教育與實作體驗，引領民眾走進百年園林，認識文化資產並落實傳統工藝的永續發展。

新北市政府文化局表示，本次活動以「尋找文化、探索技藝」為核心理念，將林園化身傳統工藝文資教室。課程規劃結合枋橋城與林園建物專題導覽解說，彩瓷、擂金、大木作等工藝體驗，以及彩繪技藝傳習工作坊、文化資產專題講座，引領民眾從園林建築特色、文資保存精神到傳統工藝技法，逐步理解文化資產與日常生活、地方歷史及工藝實踐之間的連結。

為落實文資教育紮根，「林園尋藝」活動以工藝實作與文資再生為主軸，透過傳統彩繪匠師陳文俊老師及文化資產學者榮芳杰老師的專業引導，帶領民眾從技藝學習與保存觀念兩個面向認識文化資產。其中，「定靜堂門板彩繪技藝傳習工作坊」將透過傳統建築彩繪工法介紹與實作，讓學員理解工藝背後的技術細節與美學精神；文化資產推廣專題講座則從當代保存觀念出發，探討傳統建築在現今社會脈絡中的再生策略與實踐模式，並解析文資在保存、修復與再利用過程中所面臨的課題與挑戰。

7月6日至17日將辦理彩繪技藝傳習工作坊；7月12日則有文化資產專題講座；8至9月期間陸續推出專題導覽解說與傳統工藝推廣課程。活動於23日中午12時起，開放線上報名（https://reurl.cc/EmxgY1），活動報名至額滿為止。

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新北 文化局 彩繪

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