三鶯線將通車 新北捷運盼優惠方案讓市民有感

新北市府捷運工程局23日已收到交通部電子公文，准予新北捷運三鶯線營運；新北捷運公司今天表示，通車營運時間與優惠方案，已簽核，試營運期間的優惠方案盼讓市民有感。

新北市長侯友宜率智慧製造業者赴美國參加自動化技術展，他今天清晨搭機返台，隨後回到市政府主持上午的市政會議，並於會後與新北捷運公司董事長林祐賢討論捷運三鶯線的通車事宜。

至於三鶯線營運時間及試乘優惠方案，林祐賢告訴中央社記者，交通部23日核發三鶯線營運許可函，相關通車營運時間，市府團隊已經簽核，應該不會太久。

至於優惠方案，林祐賢說，三鶯線通車期間適逢暑假期間，比起以往的捷運通車試營運的時間，應會讓乘客更有感。不過，一切都要等市長核定後公布。

至於侯友宜赴美參訪行程，市府今天發布新聞表示，侯友宜參加「北美自動化技術展（AUTOMATE2026）」開展首日（美國時間22日），拜會芝加哥世界商務推廣局（World Business of Chicago，WBC），盼望拓展新北市企業的出口市場。

市府說，新北去年出口總額達465億美元（近新台幣1.5兆元），其中，對美國出口約占24%，直接出口至美國企業超過4500家，顯示美國市場對新北產業具有關鍵影響力。盼望透過拜訪，讓新北企業直接對接當地系統整合商、設備商及潛在客戶，爭取訂單與合作機會。

新聞稿說，芝加哥世界商務推廣局執行長菲立普（Philip B. Clement）歡迎新北市20家企業組成代表團參訪，新北與芝加哥在產業發展、國際經貿及城市治理有高度互補性，現階段正是雙方深化合作的絕佳窗口。期待持續深化關係，共同拓展更多合作機會。