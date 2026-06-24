快訊

外洩機密資料？傳電展室外派人員監聽東南亞國家 顧立雄回應

毒駕害命！韓國修法整治毒駕問題，台灣怎麼做？

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

聽新聞
0:00 / 0:00

從錦秀路擋土牆到新坡一街邊坡坍崩 陳乃瑜批侯市府漠視山坡地警訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市從新店區錦秀路擋土牆到新坡一街邊坡坍崩，新店山坡地安全警訊一再發生，新北市府卻始終慢半拍。新北市議員陳乃瑜批侯市府漠視山坡地警訊。圖／陳乃瑜提供
新北市從新店區錦秀路擋土牆到新坡一街邊坡坍崩，新店山坡地安全警訊一再發生，新北市府卻始終慢半拍。新北市議員陳乃瑜批侯市府漠視山坡地警訊。圖／陳乃瑜提供

新北市新店山坡地安全警訊一再發生，新北市府卻始終慢半拍。市議員陳乃瑜痛批，從安坑錦秀路擋土牆坍崩，到近日新店區新坡一街因大雨發生道路邊坡坍崩、土石滑落，接連事故已經清楚證明，這不是單一個案，而是侯市府長期輕忽山坡地治理、制度失靈的結果。

陳乃瑜指出，早在2022年就已多次示警新店區錦秀路擋土牆與道路裂縫，2023年她也在總質詢當面要求侯友宜市長與市府積極處理，但提醒了三年，最後仍發生擋土牆坍崩；去年2025年陳乃瑜也在議會質詢時提案要求新北市政府成立專責機關 「大地工程處」，別再讓亡羊補牢變成新北市府慣例，但新北市府掌握行政權卻無積極作為，錦秀路的教訓還沒真正檢討，新坡一街又發生邊坡坍方，居民只能一次次在大雨中提心吊膽。

陳乃瑜質疑，新店、安坑、深坑、石碇、坪林、烏來本就有大量山坡地社區與早期開發住宅，擋土牆、道路邊坡、排水系統與社區建物安全環環相扣，絕非一般住戶或管委會能獨自承擔。豪雨是誘因，但市府長期不盤點、不列管、不補強，才是真正風險。

陳乃瑜要求，侯市府應立即啟動新北市山坡地社區安全總體檢，針對高風險社區、早期丙建住宅、擋土牆、道路邊坡及排水系統全面盤點，建立汛期前檢查、豪雨後複查、異常即時通報與列管改善機制，讓風險在災害發生前就被看見、被處理。

她說，新北市也應比照台北市成立山坡地專責機關，整合坡地防災、減災、整治與社區輔導權責，不要再讓工務、養工、農業、區公所各管一段，最後由居民承擔風險。

陳乃瑜呼籲，侯市府不要再把山坡地安全當成災後補破網，更不能讓居民每逢大雨就活在恐懼裡。「每一條裂縫，都是居民在提醒市府；每一次坍方，都是制度失靈的代價。難道真的要等到出人命，侯市府才願意正視山坡地安全？」

新北市從新店區錦秀路擋土牆到新坡一街邊坡坍崩，新店山坡地安全警訊一再發生，新北市府卻始終慢半拍。新北市議員陳乃瑜批侯市府漠視山坡地警訊。圖／陳乃瑜提供
新北市從新店區錦秀路擋土牆到新坡一街邊坡坍崩，新店山坡地安全警訊一再發生，新北市府卻始終慢半拍。新北市議員陳乃瑜批侯市府漠視山坡地警訊。圖／陳乃瑜提供

深坑 侯友宜 陳乃瑜

延伸閱讀

花蓮山區再現新堰塞湖 傅崐萁呼籲中央：絕不能抱持僥倖心態

極端氣候導入海綿公園設計防洪 嘉市長榮公園增建地下停車場　

中市摩天嶺簡易自來水系統豪雨中受損 市府定3階段改善方案

憂校車接送成安全死角…綠議員關心接送安全網 中市府：4措施守護

相關新聞

三鶯線將通車 新北捷運盼優惠方案讓市民有感

新北市府捷運工程局23日已收到交通部電子公文，准予新北捷運三鶯線營運；新北捷運公司今天表示，通車營運時間與優惠方案，已簽...

從錦秀路擋土牆到新坡一街邊坡坍崩 陳乃瑜批侯市府漠視山坡地警訊

新北市新店山坡地安全警訊一再發生，新北市府卻始終慢半拍。市議員陳乃瑜痛批，從安坑錦秀路擋土牆坍崩，到近日新店區新坡一街因大雨發生道路邊坡坍崩、土石滑落，接連事故已經清楚證明，這不是單一個案，而是侯市府長期輕忽山坡地治理、制度失靈的結果。

網友發文揚言要殺李四川 川伯這樣回應了

有網友在國民黨新北市議員參選人何元楷臉書下方留言嗆聲說要殺李四川、要殺羅智強，何元楷今天前往台北地檢署提告，今午國民黨新北市長參選人李四川出席新北環保工會活動時強調， 對於政黨或政治立場本身可以不認同，但沒必要用恐嚇或抹黑的手段，這部分就交給司法機關來辦理。

蘇巧慧搶先宣布三鶯線獲准營運 李四川：對侯市長非常不尊重

交通部昨正式核准三鶯線營運，但民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚卻率先臉書公布消息，並細數中央及地方推動歷程，引發藍營批評行政不中立及搶收割建設成果，且隻字不提侯友宜。今國民黨新北市長參選人李四川表示，他認為這對侯市長非常不尊重。

新北工務局盤點成果 拆49座陸橋、完成702件災後復建

新北市工務局今天在市政會議以「質造新北．築基未來」為題進行專題報告，從路平、人本、防救災及科技管理4大面向盤點近年建設成果。新北市長侯友宜表示，工務局肩負道路養護、人本環境及重大建設推動重任，是市政建設的重要執行團隊

李四川推銀髮電競 蘇巧慧促午餐升級

國民黨新北市長參選人李四川昨參訪新北電競基地，他說，若年底當選市長，會再升級銀髮電競並開闢第二處電競基地，鼓勵長輩享受電競樂趣。民進黨市長參選人蘇巧慧昨關心營養午餐政策，她說「免費午餐不是天花板，而是樓地板」，將結合在地食材和食農教育讓午餐更美味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。