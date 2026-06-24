從錦秀路擋土牆到新坡一街邊坡坍崩 陳乃瑜批侯市府漠視山坡地警訊

新北市新店山坡地安全警訊一再發生，新北市府卻始終慢半拍。市議員陳乃瑜痛批，從安坑錦秀路擋土牆坍崩，到近日新店區新坡一街因大雨發生道路邊坡坍崩、土石滑落，接連事故已經清楚證明，這不是單一個案，而是侯市府長期輕忽山坡地治理、制度失靈的結果。

陳乃瑜指出，早在2022年就已多次示警新店區錦秀路擋土牆與道路裂縫，2023年她也在總質詢當面要求侯友宜市長與市府積極處理，但提醒了三年，最後仍發生擋土牆坍崩；去年2025年陳乃瑜也在議會質詢時提案要求新北市政府成立專責機關 「大地工程處」，別再讓亡羊補牢變成新北市府慣例，但新北市府掌握行政權卻無積極作為，錦秀路的教訓還沒真正檢討，新坡一街又發生邊坡坍方，居民只能一次次在大雨中提心吊膽。

陳乃瑜質疑，新店、安坑、深坑、石碇、坪林、烏來本就有大量山坡地社區與早期開發住宅，擋土牆、道路邊坡、排水系統與社區建物安全環環相扣，絕非一般住戶或管委會能獨自承擔。豪雨是誘因，但市府長期不盤點、不列管、不補強，才是真正風險。

陳乃瑜要求，侯市府應立即啟動新北市山坡地社區安全總體檢，針對高風險社區、早期丙建住宅、擋土牆、道路邊坡及排水系統全面盤點，建立汛期前檢查、豪雨後複查、異常即時通報與列管改善機制，讓風險在災害發生前就被看見、被處理。

她說，新北市也應比照台北市成立山坡地專責機關，整合坡地防災、減災、整治與社區輔導權責，不要再讓工務、養工、農業、區公所各管一段，最後由居民承擔風險。

陳乃瑜呼籲，侯市府不要再把山坡地安全當成災後補破網，更不能讓居民每逢大雨就活在恐懼裡。「每一條裂縫，都是居民在提醒市府；每一次坍方，都是制度失靈的代價。難道真的要等到出人命，侯市府才願意正視山坡地安全？」