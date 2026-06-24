蘇巧慧搶先宣布三鶯線獲准營運 李四川：對侯市長非常不尊重

交通部昨正式核准三鶯線營運，但民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚卻率先臉書公布消息，並細數中央及地方推動歷程，引發藍營批評行政不中立及搶收割建設成果，且隻字不提侯友宜。今國民黨新北市長參選人李四川表示，他認為這對侯市長非常不尊重。

李四川今午出席新北環保局工會會員大會活動，媒體詢問蘇巧慧昨率先公布交通部訊息，且未提侯市長，被稱是「表面尊侯暗地割侯」，李四川回應表示，三鶯線的通車是新北的大事，從朱立倫的三環三線到侯市長都是一棒接一棒完成，三鶯線不管在中央或地方都有很大的貢獻，他不知道為何蘇巧慧可以先拿到公文，因公文是發給新北市府，他的對手先拿到先公布， 但隻字不提侯市長，他認為這對侯市長是相當的不尊重。

另針對媒體人周玉蔻提及近日幫李四川積極輔選的是台北市長蔣萬安，反倒新北市長侯友宜輔選力道沒那麼強，李四川回說，侯市長或蔣市長都非常全力支持他，侯市長在每個場合及每個活動都很明白說明要把這一棒交給他，外界沒必要見縫插針，不管是老長官或老同仁都給他很多的幫忙。