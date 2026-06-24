快訊

春哥侃陸／頻頻抓人不尋常？中共組織人事系統3大變

瑪丹娜開撕環球影業！自傳電影徹底破局 怒噴：我值得超級大預算

Netflix韓國版把台劇歸類「中國片」！官方回應了 網再爆料：日本版也是

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧搶先宣布三鶯線獲准營運 李四川：對侯市長非常不尊重

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川今午出席新北環保局工會會員大會活動。記者林媛玲／攝影
李四川今午出席新北環保局工會會員大會活動。記者林媛玲／攝影

交通部昨正式核准三鶯線營運，但民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚卻率先臉書公布消息，並細數中央及地方推動歷程，引發藍營批評行政不中立及搶收割建設成果，且隻字不提侯友宜。今國民黨新北市長參選人李四川表示，他認為這對侯市長非常不尊重。

李四川今午出席新北環保局工會會員大會活動，媒體詢問蘇巧慧昨率先公布交通部訊息，且未提侯市長，被稱是「表面尊侯暗地割侯」，李四川回應表示，三鶯線的通車是新北的大事，從朱立倫的三環三線到侯市長都是一棒接一棒完成，三鶯線不管在中央或地方都有很大的貢獻，他不知道為何蘇巧慧可以先拿到公文，因公文是發給新北市府，他的對手先拿到先公布， 但隻字不提侯市長，他認為這對侯市長是相當的不尊重。

另針對媒體人周玉蔻提及近日幫李四川積極輔選的是台北市長蔣萬安，反倒新北市長侯友宜輔選力道沒那麼強，李四川回說，侯市長或蔣市長都非常全力支持他，侯市長在每個場合及每個活動都很明白說明要把這一棒交給他，外界沒必要見縫插針，不管是老長官或老同仁都給他很多的幫忙。

三鶯線 蘇巧慧 李四川 交通部 侯友宜

延伸閱讀

李四川推銀髮電競 蘇巧慧促午餐升級

通過了！交通部准予捷運三鶯線營運

交通部核准三鶯線營運 侯友宜發文最感謝這些人

侯友宜返台談訪美成果 三鶯線通車細節討論後公布

相關新聞

從錦秀路擋土牆到新坡一街邊坡坍崩 陳乃瑜批侯市府漠視山坡地警訊

新北市新店山坡地安全警訊一再發生，新北市府卻始終慢半拍。市議員陳乃瑜痛批，從安坑錦秀路擋土牆坍崩，到近日新店區新坡一街因大雨發生道路邊坡坍崩、土石滑落，接連事故已經清楚證明，這不是單一個案，而是侯市府長期輕忽山坡地治理、制度失靈的結果。

網友發文揚言要殺李四川 川伯這樣回應了

有網友在國民黨新北市議員參選人何元楷臉書下方留言嗆聲說要殺李四川、要殺羅智強，何元楷今天前往台北地檢署提告，今午國民黨新北市長參選人李四川出席新北環保工會活動時強調， 對於政黨或政治立場本身可以不認同，但沒必要用恐嚇或抹黑的手段，這部分就交給司法機關來辦理。

蘇巧慧搶先宣布三鶯線獲准營運 李四川：對侯市長非常不尊重

交通部昨正式核准三鶯線營運，但民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚卻率先臉書公布消息，並細數中央及地方推動歷程，引發藍營批評行政不中立及搶收割建設成果，且隻字不提侯友宜。今國民黨新北市長參選人李四川表示，他認為這對侯市長非常不尊重。

新北工務局盤點成果 拆49座陸橋、完成702件災後復建

新北市工務局今天在市政會議以「質造新北．築基未來」為題進行專題報告，從路平、人本、防救災及科技管理4大面向盤點近年建設成果。新北市長侯友宜表示，工務局肩負道路養護、人本環境及重大建設推動重任，是市政建設的重要執行團隊

李四川推銀髮電競 蘇巧慧促午餐升級

國民黨新北市長參選人李四川昨參訪新北電競基地，他說，若年底當選市長，會再升級銀髮電競並開闢第二處電競基地，鼓勵長輩享受電競樂趣。民進黨市長參選人蘇巧慧昨關心營養午餐政策，她說「免費午餐不是天花板，而是樓地板」，將結合在地食材和食農教育讓午餐更美味。

工期10年 捷運三鶯線 交部核准營運

捷運三鶯線六月七日完成交通部履勘，交通部昨發文新北市府依「大眾捷運法」准予營運。新北捷運局表示，由於交通部剛核發捷運三鶯線營運許可函，針對確切通車日期與免費試乘規畫，目前市府團隊正在討論研擬中，待決定確切通車日期將會對外公布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。