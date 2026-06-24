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影／蔣萬安談育兒 提高照顧量能 實質減輕育兒負擔

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往政大公企中心出席「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇，蔣萬安致詞表示，警察同仁肩負執行複雜勤務環境中，要堅守廉潔底線、依法行政，實現「乾淨警風、透明警紀」，不要讓一件政風事件，打壞長久所形塑的警察專業廉潔形象。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往政大公企中心出席「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇，蔣萬安致詞表示，警察同仁肩負執行複雜勤務環境中，要堅守廉潔底線、依法行政，實現「乾淨警風、透明警紀」，不要讓一件政風事件，打壞長久所形塑的警察專業廉潔形象。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午前往政大公企中心，出席台北市政府政風處、警察局共同舉辦「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇。論壇聚焦「清廉警政:論職業倫理在複雜環境中的引導作用」、「執法分際與職涯守護:區辨圖利與便民之界線」、「數位安全防護網:警 政資安進化與職涯風險預防」等三大議題。會中邀請學者專家與實務工作者共同交流，期透過跨域對話與實務案例研析，引導警察同仁深化職業倫理、廉潔自持及依法行政觀念，打造更具專業信賴與廉能形象的清廉首都。

蔣萬安致詞表示，警察同仁肩負執法、服務與保護人民的重要責任，更需要遵循專業素養與誠信價值，在複雜勤務環境中堅守廉潔底線、依法行政，實現「乾淨警風、透明警紀」，不要讓一件政風事件，打壞長久所形塑的警察專業廉潔形象。

蔣萬安在會前受訪育兒政策時表示，先前許多育兒政策，包括創立一年的好孕專車，今年再次升級，創全國之先跟 Uber 來簽訂合約。將整體的好孕專車服務量能、車輛數目，可以預約的好孕專車，也是全國第一。

蔣萬安進一步指出，同時也推出幸福住宅，讓育兒家庭優先入住社會住宅。後來，中央也跟進，其他縣市仿效這樣的政策。另外包括喝鮮奶、營養午餐全面免費，以及第二胎公托、準公托免學費等等；今年六月份馬上就要正式落成啟用的婦幼專責醫院等等。

蔣萬安表示，育兒家庭減工時不減薪，中央也願意跟進這七大育兒友善措施的亮點政策，確實讓市民非常有感。同時上任之後，積極地全面佈建臨時托育的據點。自上任前台北市只有四處，到現在已經有45處臨托據點，成長了11倍之多。

蔣萬安表示，日前正式宣布將會推出全國首創的臨時托育券，也就是電子托育券。也會持續務實地來增加台北市整體的照顧服務量能，能夠讓更多的育兒家庭減輕他們的育兒負擔。

台北市長蔣萬安（中）、警政署長張榮興（左二）、廉政署副署長林炤宏（右二）、台北市政府警察局局長林炎田（左一𠃍與政風處長吳滄俯（右一），上午前往政大公企中心出席台北市政府政風處、警察局共同舉辦「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）、警政署長張榮興（左二）、廉政署副署長林炤宏（右二）、台北市政府警察局局長林炎田（左一𠃍與政風處長吳滄俯（右一），上午前往政大公企中心出席台北市政府政風處、警察局共同舉辦「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午前往「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇。受訪談論育兒政策，蔣萬安表示，上任積極布建臨時托育的據點，從上任前的四處，今年已有四十五處，臨托據點成長逾十倍；市府也提出八小時臨托券，接下來會將相關照顧的量能提高，實質減輕育兒家庭的負擔。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇。受訪談論育兒政策，蔣萬安表示，上任積極布建臨時托育的據點，從上任前的四處，今年已有四十五處，臨托據點成長逾十倍；市府也提出八小時臨托券，接下來會將相關照顧的量能提高，實質減輕育兒家庭的負擔。記者黃義書／攝影

蔣萬安 育兒 警察

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