聽新聞
0:00 / 0:00
影／蔣萬安談育兒 提高照顧量能 實質減輕育兒負擔
台北市長蔣萬安上午前往政大公企中心，出席台北市政府政風處、警察局共同舉辦「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇。論壇聚焦「清廉警政:論職業倫理在複雜環境中的引導作用」、「執法分際與職涯守護:區辨圖利與便民之界線」、「數位安全防護網:警 政資安進化與職涯風險預防」等三大議題。會中邀請學者專家與實務工作者共同交流，期透過跨域對話與實務案例研析，引導警察同仁深化職業倫理、廉潔自持及依法行政觀念，打造更具專業信賴與廉能形象的清廉首都。
蔣萬安致詞表示，警察同仁肩負執法、服務與保護人民的重要責任，更需要遵循專業素養與誠信價值，在複雜勤務環境中堅守廉潔底線、依法行政，實現「乾淨警風、透明警紀」，不要讓一件政風事件，打壞長久所形塑的警察專業廉潔形象。
蔣萬安在會前受訪育兒政策時表示，先前許多育兒政策，包括創立一年的好孕專車，今年再次升級，創全國之先跟 Uber 來簽訂合約。將整體的好孕專車服務量能、車輛數目，可以預約的好孕專車，也是全國第一。
蔣萬安進一步指出，同時也推出幸福住宅，讓育兒家庭優先入住社會住宅。後來，中央也跟進，其他縣市仿效這樣的政策。另外包括喝鮮奶、營養午餐全面免費，以及第二胎公托、準公托免學費等等；今年六月份馬上就要正式落成啟用的婦幼專責醫院等等。
蔣萬安表示，育兒家庭減工時不減薪，中央也願意跟進這七大育兒友善措施的亮點政策，確實讓市民非常有感。同時上任之後，積極地全面佈建臨時托育的據點。自上任前台北市只有四處，到現在已經有45處臨托據點，成長了11倍之多。
蔣萬安表示，日前正式宣布將會推出全國首創的臨時托育券，也就是電子托育券。也會持續務實地來增加台北市整體的照顧服務量能，能夠讓更多的育兒家庭減輕他們的育兒負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。