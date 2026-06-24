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北北桃首創 YouBike「友愛接力」7月1日起正式擴大至全台實施

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北北桃首創YouBike「友愛接力」7/1日起正式擴大至全台實施。圖／台北市政府交通局提供
北北桃首創YouBike「友愛接力」7/1日起正式擴大至全台實施。圖／台北市政府交通局提供

北北桃三市自今年1月1日起共同試辦YouBike「友愛接力」獎勵計畫，YouBike會員在無位可還的站點借用YouBike2.0，或在無車可借的站點歸還YouBike2.0，即可獲得5元騎乘券，試辦至今已將近6個月，經三市與微笑單車公司評估後，將自7月1日起擴大至全臺所有YouBike營運縣市實施。

臺北市交通局說明，自2024年實施YouBike前30分鐘免費及啟動擴增計畫後，整體需求大幅成長，雖已同步加強調度量能，將調度人力自2024年1月的226人增加至今年5月底的387人，調度貨車由38輛增加至55輛，每日調度次數亦自2萬2,513次成長至3萬3,948次，但在通勤尖峰仍可能因使用量大而出現短暫失衡，因此三市共同推出YouBike2.0「友愛接力」，鼓勵民眾一同協助車輛分流與更有效的使用。

經交通局統計本次試辦期間每日平均發放騎乘券17,323張，相較114年同期平均見車率增加4.62%、平均見位率增加1.52%，顯見民眾對「友愛接力」反應相當熱烈，且能舒緩尖峰時段部分場站無車可借或無位可還的狀況，提升市民朋友使用YouBike的便利性。

交通局表示，今年7月1日起YouBike「友愛接力」獎勵擴大至全臺各營運縣市正式實施，目前滿站借車、空站還車可獲得5元騎乘券的原則不變（滿站借用YouBike2.0E因空出1個空位也可獲得騎乘券），獎勵規則經試辦結果檢討後有些微調整，可獲得騎乘券的時段由全日24小時改為每日6:00至24:00，有效使用期限由90日縮短為60日。交通局也將持續針對經常無車可借或無位

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