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影／基隆市圖總館7月2日起試營運禁占位智慧預約 謝國樑開箱

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市圖總館7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場。圖／文化觀光局提供
基隆市圖總館7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場。圖／文化觀光局提供

基隆市公共圖書館總館整修，受到先前美術館工程履約爭議的影響，直至113年7月底才正式開工，歷經2年封閉整修6月18日完工，文化觀光局規畫自7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場，自修室、視聽區及討論室全面導入智慧座位預約管理系統，入離席皆須透過借閱證感應，有效解決過去常見的占位問題。

試營運初期採每周四至周日開放，營運時間比照原先的正常開館時段，周四至周六為上午9時至晚間9時，周日則為上午9時至下午5時。期間也將同步辦理問卷調查，廣納民眾的實際體驗與建議，並於進一步改善完備後，將會逐步增加圖書館的開放天數。

基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，總館的重啟是一場與時間賽跑的任務。受到先前美術館工程履約爭議的影響，圖書館工程直至113年7月底才正式開工。為讓市民能更快使用到圖書館資源，將原先需在完工後才能執行的圖書整理上架、使用執照申請等龐雜程序，全數改為與工程並行處理。

江亭玫說，試營運階段仍會有許多驗收與需微調改善的事項，為了進行全面的壓力測試，初期安排每周閉館三天，加速設備調整與缺失改善。

全新升級的總館不僅是硬體空間的重塑，更是智慧科技與讀者體驗的深度融合。自修室、視聽區及討論室全面導入智慧座位預約管理系統。民眾可依需求現場登記，部分席次更開放七日前網路預約，入離席皆須透過借閱證感應，有效解決過去常見的占位問題，保障使用者的權益，更讓市民能自由彈性地調配學習時間。搭配全區升級的插座、檯燈與貼心置物籃。

在空間規畫採分齡，2樓的兒童室以童趣的海洋意象打造，並首度與具影響力的閱讀品牌時報出版異業合作設置專區，定期規畫主題書展；樂齡區則全數配備友善扶手椅與老花眼鏡等閱讀輔助設備；全新打造的青少年專屬空間更翻轉了圖書館的嚴肅氛圍，建置升級版漫畫牆與雙人沙發視聽席，打造成跨世代讀者都能沉浸其中的文化基地。

此外，總館也針對原有的在地特色館藏空間「基隆書室」服務升級，未來將攜手在地文史工作者定期策辦主題展覽，幫助市民透過文字與史料，更深入地認識基隆的歷史與文化。

試營運期間將加強新書上架，每隔周五固定推出全新館藏。同時，適逢暑假到來，規畫借書抽好禮活動，市民只要在兩個月內借滿100冊圖書，即可獲得專屬抽獎機會，獎項將搭配後續的正式啟用揭曉。

活動詳情與各預約系統使用規則，可上基隆市公共圖書館官網 www.kllib.klccab.gov.tw 及粉絲專頁、基隆市文化觀光局官網 www.klccab.gov.tw 查詢。

基隆市圖總館7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場。圖／文化觀光局提供
基隆市圖總館7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場。圖／文化觀光局提供

基隆市圖總館7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場。圖／文化觀光局提供
基隆市圖總館7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場。圖／文化觀光局提供

基隆市圖總館7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場。圖／文化觀光局提供
基隆市圖總館7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場。圖／文化觀光局提供

基隆市圖總館7月2日起試營運，智慧空間與跨世代閱讀重新登場。圖／文化觀光局提供
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基隆 謝國樑 圖書館

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