蔣萬安拋公車無人自駕車 綠議員酸「重新上菜」交通局長回應了

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪提出，無人自駕車將在北士科、15條公車專用道運行，並規畫相關期程。遭民進黨北市議員何孟樺酸，是柯文哲時代的政策重新上菜。北市交通局長謝銘鴻在臉書回應，這次計畫引進公車業者、系統商共同合作，沙盒實驗測試路線較長，在既有基礎上邁進。

何孟樺認為，蔣萬安拋出的無人自駕公車，光是規畫15條公車專用道，交通局趕緊澄清外，而且北市沒有任何一條路線公車專用道與公車總站連接，並非全程都在專用道上，否則試辦再多，只要無法進入一般道路，都是欠缺接駁功能的科技試驗品。

交通局長謝銘鴻在臉書回應，15條公車專用道都會分階段展開，信義路是第一條。自駕公車發展計畫，會在北士科及信義路先行展開，同時會規畫15條公車專用道，讓其也具備智慧道路基本功能，陸續再於其他公車專用道導入自駕巴士，而不是只有信義路。

他說，這次計畫引進的模式是結合公車業者、系統商共同合作的模式，其沙盒實驗的測試路線會較長、採用大巴及小巴車型、日間離峰及夜間都會測試，與柯市府時代案例不同，期望在既有基礎上，再往前邁進一步。

他說，自駕巴士的推動初衷，是因為台北甚至全國公車駕駛長已逐漸短缺，期望藉由自駕公車的引進，在路線車隊中調節駕駛長的人力，找出合理的營運商業模式，供中央及其他縣市參考，這也是全台首創。

謝銘鴻認為，台北市更期望將公車專用道提升具備智慧道路的基本功能，將道路所偵測路況提供給公車，增加行駛安全，相信對相關產業，都具有智慧化發展的正面意義。台北要在路況更複雜的市區公車專用道及混合車流道路實作，市府絕對會迎難而上、勇於創新突破，期望各界正面積極看待、並給予同仁更多鼓勵與支持。