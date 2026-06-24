新北工務局盤點成果 拆49座陸橋、完成702件災後復建

新北市工務局今天在市政會議以「質造新北．築基未來」為題進行專題報告，從路平、人本、防救災及科技管理4大面向盤點近年建設成果。新北市長侯友宜表示，工務局肩負道路養護、人本環境及重大建設推動重任，是市政建設的重要執行團隊

馮兆麟表示，新北持續推動道路品質提升，透過智慧道路管理中心、路平報馬仔APP及巡查機制，路面坑洞案件已達100％於4小時內完成修補。108年至115年累計完成道路銑鋪1453萬7758平方公尺，並降埋近1萬個人手孔，改善用路品質。

在人本環境方面，工務局統計，108年至今已拆除49座閒置人行陸橋及7座地下道，完成923件變電箱遷移及1380支電桿下地，騎樓整平累計改善149公里。另推動人行道普查計畫，今年預計完成912公里普查，年底再增加252公里，逐步建立完整數位資料庫。

面對極端氣候挑戰，馮兆麟指出，養工處截至114年已完成702件搶災及復建工程，橋梁除定期檢測外，也會於颱風、地震後辦理特別檢測，新北市更已連續6年獲交通部公路局橋梁維護管理作業評鑑績優。108年至今也已完成21座橋梁耐震補強工程，提升公共安全。

科技管理方面，新北透過智慧道管中心整合道路管理作業，每年減少76萬張紙、節省1554萬元行政成本；114年道路挖掘案件較以往減少1215件，道路挖掘即時未通報率降至0.87％。同時導入AI巡查、車載影像及感測設備，建立道路履歷資料庫，作為後續養護決策依據。

新工處近年也推動多項公共建設，包括已建置18座國民運動中心（含2座水上運動中心），完成12校老舊校舍整建，提供約725間教學空間；美樂地2.0計畫累計完成102件，活化面積逾6萬4000平方公尺，將閒置土地轉型為市民共享空間。

侯友宜表示，新北幅員遼闊，從都會區到山區、河岸地區，各地發展條件不同，公共建設必須兼顧安全、品質、效率及地方需求。他感謝工務局長期站在第一線投入各項建設工作，並指出工務局是新北重大建設的重要執行團隊，從道路養護、人本環境、防災工程到國民運動中心、老舊校舍整建及第二行政中心等計畫，都仰賴工務團隊持續推動。

馮兆麟表示，未來將持續推動鶯歌鳳鳴公四公園、汐止白匏湖生態園區等建設，同時推進淡北道路、林口A3新闢工程、新五路拓寬、105市道改善等交通工程，並規畫蘆社大橋、關渡新橋及大漢溪環快等跨區重大建設，強化新北與台北交通串聯，打造大台北共同生活圈。

馮兆麟強調，工務局是新北發展的「築基者」，未來將持續導入專業管理、科技應用與永續理念，落實「工程有期限、品質無極限」，維護城市現在、建設新北未來。