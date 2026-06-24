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工期10年 捷運三鶯線 交部核准營運

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導

捷運三鶯線六月七日完成交通部履勘，交通部昨發文新北市府依「大眾捷運法」准予營運。新北捷運局表示，由於交通部剛核發捷運三鶯線營運許可函，針對確切通車日期與免費試乘規畫，目前市府團隊正在討論研擬中，待決定確切通車日期將會對外公布。

捷運三鶯線全長十四點三公里，是新北第一條自辦的中運量捷運系統，全長十四點二九公里，串聯土城、三峽及鶯歌，能轉乘板南線與台鐵。

當初交通部履勘時提出四項需要改善部分，分別是「頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線」、「營運設施、設備收邊不完整」、「營運設施、設備安全標示不明顯」、「三峽主變電站161kV設備機房地板應畫設禁止線及警戒線」，新北市捷運局與捷運公司短時間內就完成，報請交通部核定。

交通部昨發文通知市府履勘營運前須改善事項案，經市府及履勘委員確認皆已改善完成，准予營運。

新北捷運局指出，三鶯線是全台最大的捷運統包工程，也是新北第一個自辦的中運量捷運系統，全長十四點三公里，串聯土城、三峽及鶯歌，能轉乘板南線與台鐵，通車後能有效帶動三鶯地區的發展，並提升觀光效益，而新北市境內捷運通車總里程也將突破百公里，是全國捷運里程數第一名的城市。

民進黨立委蘇巧慧昨搶先新北市府一步，在臉書貼文指出，工期十年的捷運三鶯線正式准予營運。國民黨立委洪孟楷等人抨擊，循例應該由申請單位市府來發布，蘇搶先「偷跑」，其他新北立委也沒獲通知，中央顯然不中立、大小眼。

三鶯線 捷運 三峽

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