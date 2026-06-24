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李四川推銀髮電競 蘇巧慧促午餐升級

聯合報／ 記者黃子騰黃婉婷／連線報導
民進黨立委陳培瑜辦學生餐盤體驗活動，新北市長參選人蘇巧慧（右一）等人體驗學生打餐盤。記者余承翰／攝影
民進黨立委陳培瑜辦學生餐盤體驗活動，新北市長參選人蘇巧慧（右一）等人體驗學生打餐盤。記者余承翰／攝影

國民黨新北市長參選人<a href='/search/tagging/2/李四川' rel='李四川' data-rel='/2/103390' class='tag'><strong>李四川</strong></a>（中）昨參訪新北<a href='/search/tagging/2/電競' rel='電競' data-rel='/2/104681' class='tag'><strong>電競</strong></a>基地，現場體驗電競遊戲。 記者林伯東／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨參訪新北電競基地，現場體驗電競遊戲。 記者林伯東／攝影

國民黨新北市長參選人李四川昨參訪新北電競基地，他說，若年底當選市長，會再升級銀髮電競並開闢第二處電競基地，鼓勵長輩享受電競樂趣。民進黨市長參選人蘇巧慧昨關心營養午餐政策，她說「免費午餐不是天花板，而是樓地板」，將結合在地食材和食農教育讓午餐更美味。

三重電競基地是全台首座地方政府打造的電競場域，經發局近年以「場域建置、人才培育、產業連結」三管齊下策略，強化電競產業生態圈。

李四川昨天參訪電競基地，暢談電競產業藍圖。李四川說，電競運動除受年輕人喜愛，也受銀髮族青睞，李在電競基地和銀髮長輩對戰電玩，李笑說「知道他們都很厲害，要請手下留情」。

近期立院審議「電競基本法」，有綠委憂排擠其他運動產業資源。李表示，電競法是國民黨所提，正在辦公聽會，若電競法能制度化，可鼓勵年輕人、銀髮族參與電競活動及比賽，能獲得更多支持與認同，他樂觀其成。

全台二十二縣市陸續推動免費營養午餐，綠委陳培瑜昨偕相關團體及綠營縣市長參選人呼籲盡快制定專法。

蘇巧慧表示，跨縣市立委、市長參選人共同參與，代表營養午餐是不分縣市都關注的重要議題，「免費營養午餐不是天花板，是樓地板」，會繼續結合中央、地方爭取更多資源提高供餐品質，並推廣食農教育、在地食材運用，讓每一口營養午餐都蘊含美味和健康。

蘇巧慧也說，將爭取把老師納入政府負擔對象，讓全國中小學生及老師都能吃得好、吃得飽、喜歡吃，也穩定食材品質，並兼顧在地多元。

李四川 電競 蘇巧慧 營養午餐

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