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北市警AI打詐 下架3萬則廣告

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

「警察先生，你一定要幫幫我！」北市刑事警察大隊經濟組長林承緯常在筆錄看見詐騙被害人真實求助，他思考，既然每天都在看詐騙手法，為什麼不能讓ＡＩ也學會？他利用AI在臉書等社群平台蒐報，一天可查上千件涉詐廣告，他不僅成為ＡＩ反詐推手，北市也成地方政府率先開罰跨國平台的先驅。

市長蔣萬安昨頒發模範公務人員獎給林承緯等人，林本月八日才剛獲得北市警界最高榮譽金吾獎肯定，也是由蔣萬安頒獎，蔣當時表示，林承緯主導建置全國首創ＡＩ偵測涉詐廣告機制，去年下架三萬則涉詐廣告，並率全國之先對Meta公司裁罰二百五十萬元，展現市府堅定打詐的決心。

警方指出，過去要蒐報涉詐廣告，多仰賴員警一則一則滑社群平台，林承緯看著同仁邊處理報案，邊利用勤務空檔截圖、複製連結、填報詐騙廣告，深刻感覺不是人力不足，而是人力追趕演算法。

林承緯將第一線累積的詐騙特徵，轉化為ＡＩ可以辨識規則，ＡＩ協助警方在龐大網路世界中找出疑似詐騙訊息。他承辦市府跨局處「打詐小組」核心任務，與懂系統的資訊局、懂法規的法務局一同合作，把系統蒐集到的資料，化為可以使用的法律證據。

警方統計，過去一名員警一天最多蒐報十件，透過ＡＩ輔助後，系統每日可蒐報上百件，甚至高峰可達千件。

林承緯說，北市已走向AI科技、跨局處合作、廣告出資者管理與源頭裁罰並行的防詐新模式，今年已蒐報逾一萬六千件詐騙廣告，並已送出第二波違法裁罰案，正待數發部審核。

北市 蔣萬安 詐騙 AI

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