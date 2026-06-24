聽新聞
0:00 / 0:00

智慧城市 北市AI助理 明年底前人人能用

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市長蔣萬安日前在本報專訪推出革新政見，規畫明年底前市府公務員每人配置「CiviClaw」ＡＩ助理。蔣萬安昨裁示，明年各局處建立人工智慧小組，各機關「一加一」模式，由一名資訊人員擔任種子，加一名專責同仁推動落地，明年底前要達到「ＡＩ無門檻，人人都能用」的目標。

蔣萬安昨上午在市政會議中指出，在台北ＡＩ不只是工具，它是新基礎建設，由資訊局開發的AI agent「CiviClaw」，將成為北市府最安全、最有分寸、最負責任的智慧助理。

蔣萬安說，這個計畫將會分成三個階段進行，今年底前，資訊局要先成為示範單位，提出執行成果報告，接著在明年上半年，所有首長都要在局處內建立人工智慧小組，並將政策責任層級拉高，由簡任十職等以上同仁負責統籌辦理，並且由各機關資訊專責人員擔任種子，每一位資訊人員都加上一位專責同仁開始推動落地。

蔣萬安說，明年下半年第三個階段，希望市府所有公務員都能善用安全、可課責、具包容性的ＡＩ工具，讓這個城市變得更好。

外界質疑資安風險？蔣萬安表示，這是市府自己的AI Agent，「不是Open Claw」。

資訊局長趙式隆表示，主流 AI 仍存在黑箱、偏見放大與資安風險，無法直接套用於行政機關，資訊局以開源專案「OpenClaw」為技術基礎，開發出專供公務員使用的安全智慧助理「CiviClaw」。同時落實「人類參與迴圈（Human-In-The-Loop）」原則，確保最終決定權與責任歸屬仍由真人把關。

他說，過去OpenClaw有些問題，包含給的權限太大。例如，會過度解釋需求，使用者抱怨鍵盤滑鼠不好用，它就直接上網幫下單，使用信用卡買了一整組電競設備回來。但公部門的會限定使用情境，不會跳出執行框架外。

趙式隆透露，北市府也與日本東京都簽合作備忘錄共同開發 AI Agent，未來夠成熟後，東京都廳也會上架，台北智慧治理也邁向國際。

蔣萬安 北市府 AI

延伸閱讀

導入AI助手 蔣萬安：市府公務員18個月內都能透過AI agent賦能

減輕公務員負擔 北市盼116年下半年人人善用AI

無人自駕公車領照難 北市喊話中央盼解套

國家人工智慧戰略特別委員今首次會議 卓揆定調主權AI涵蓋這些範圍

相關新聞

李四川推銀髮電競 蘇巧慧促午餐升級

國民黨新北市長參選人李四川昨參訪新北電競基地，他說，若年底當選市長，會再升級銀髮電競並開闢第二處電競基地，鼓勵長輩享受電競樂趣。民進黨市長參選人蘇巧慧昨關心營養午餐政策，她說「免費午餐不是天花板，而是樓地板」，將結合在地食材和食農教育讓午餐更美味。

工期10年 捷運三鶯線 交部核准營運

捷運三鶯線六月七日完成交通部履勘，交通部昨發文新北市府依「大眾捷運法」准予營運。新北捷運局表示，由於交通部剛核發捷運三鶯線營運許可函，針對確切通車日期與免費試乘規畫，目前市府團隊正在討論研擬中，待決定確切通車日期將會對外公布。

北市警AI打詐 下架3萬則廣告

「警察先生，你一定要幫幫我！」北市刑事警察大隊經濟組長林承緯常在筆錄看見詐騙被害人真實求助，他思考，既然每天都在看詐騙手法，為什麼不能讓ＡＩ也學會？他利用AI在臉書等社群平台蒐報，一天可查上千件涉詐廣告，他不僅成為ＡＩ反詐推手，北市也成地方政府率先開罰跨國平台的先驅。

智慧城市 北市AI助理 明年底前人人能用

台北市長蔣萬安日前在本報專訪推出革新政見，規畫明年底前市府公務員每人配置「CiviClaw」ＡＩ助理。蔣萬安昨裁示，明年各局處建立人工智慧小組，各機關「一加一」模式，由一名資訊人員擔任種子，加一名專責同仁推動落地，明年底前要達到「ＡＩ無門檻，人人都能用」的目標。

廣角鏡／侯友宜率團 參加AUTOMATE 2026

北美最大自動化與機器人展「AUTOMATE 二○二六」芝加哥登場，新北市長侯友宜（右二）率領二十家智慧製造、自動化、工業ＡＩ及關鍵零組件企業參展，並出席「新北館」開幕，是台灣唯一設立城市館的城市，將向國際展現新北智慧製造實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。