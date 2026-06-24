智慧城市 北市AI助理 明年底前人人能用

台北市長蔣萬安日前在本報專訪推出革新政見，規畫明年底前市府公務員每人配置「CiviClaw」ＡＩ助理。蔣萬安昨裁示，明年各局處建立人工智慧小組，各機關「一加一」模式，由一名資訊人員擔任種子，加一名專責同仁推動落地，明年底前要達到「ＡＩ無門檻，人人都能用」的目標。

蔣萬安昨上午在市政會議中指出，在台北ＡＩ不只是工具，它是新基礎建設，由資訊局開發的AI agent「CiviClaw」，將成為北市府最安全、最有分寸、最負責任的智慧助理。

蔣萬安說，這個計畫將會分成三個階段進行，今年底前，資訊局要先成為示範單位，提出執行成果報告，接著在明年上半年，所有首長都要在局處內建立人工智慧小組，並將政策責任層級拉高，由簡任十職等以上同仁負責統籌辦理，並且由各機關資訊專責人員擔任種子，每一位資訊人員都加上一位專責同仁開始推動落地。

蔣萬安說，明年下半年第三個階段，希望市府所有公務員都能善用安全、可課責、具包容性的ＡＩ工具，讓這個城市變得更好。

外界質疑資安風險？蔣萬安表示，這是市府自己的AI Agent，「不是Open Claw」。

資訊局長趙式隆表示，主流 AI 仍存在黑箱、偏見放大與資安風險，無法直接套用於行政機關，資訊局以開源專案「OpenClaw」為技術基礎，開發出專供公務員使用的安全智慧助理「CiviClaw」。同時落實「人類參與迴圈（Human-In-The-Loop）」原則，確保最終決定權與責任歸屬仍由真人把關。

他說，過去OpenClaw有些問題，包含給的權限太大。例如，會過度解釋需求，使用者抱怨鍵盤滑鼠不好用，它就直接上網幫下單，使用信用卡買了一整組電競設備回來。但公部門的會限定使用情境，不會跳出執行框架外。

趙式隆透露，北市府也與日本東京都簽合作備忘錄共同開發 AI Agent，未來夠成熟後，東京都廳也會上架，台北智慧治理也邁向國際。