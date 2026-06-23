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交通部核准三鶯線營運 侯友宜發文最感謝這些人

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜在臉書發文感謝市民朋友、工程團隊、捷運局、捷運公司，以及所有參與三鶯線建設的夥伴。圖／摘自侯友宜臉書
新北市長侯友宜在臉書發文感謝市民朋友、工程團隊、捷運局、捷運公司，以及所有參與三鶯線建設的夥伴。圖／摘自侯友宜臉書

捷運三鶯線6月7日完成交通部履勘，交通部今天發文新北市府准予營運。新北市長侯友宜日前訪美，人在回國飛機上發文指出，在飛機上收到一個期待很久的好消息，此時此刻最想感謝的是市民朋友、工程團隊、捷運局、捷運公司，以及所有參與三鶯線建設的夥伴，與市府一路走來。

侯友宜說，每一步都不容易，每一個環節都充滿挑戰，先透過臉書分享好消息，再找個適當時間，和團隊一起完整向大家報告這份成果。

侯友宜說，大家最關心的通車日期及試乘優惠等規畫，市府團隊正在進行最後確認與安排，待相關作業完成後，將正式對外公布。

侯友宜說，7年的辛苦，終於走到最後一哩路。謝謝所有市民朋友一路以來的支持與等待。「三鶯線很快，就能和大家見面了！」

三鶯線 侯友宜 交通部

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