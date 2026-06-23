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通過了！交通部准予捷運三鶯線營運 確切通車日正在研擬中

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通過了！交通部准予捷運三鶯線營運

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線6月7日完成交通部履勘，交通部今天發文新北政府「捷運三鶯線(LB01頂埔站至LB12鶯桃福德站)」本部履勘營運前須改善事項案，經新北市府及履勘委員確認皆已改善完成，交通部依「大眾運法」准予營運。

新北市捷運局表示，由於交通部剛核發捷運三鶯線營運許可函，針對確切通車日期與免費試乘規劃，目前市府團隊正在討論研擬中，待決定確切通車日期將會對外公布。

當初交通部履勘時提出4項需要改善部分，分別是「頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線」、「營運設施、設備收邊不完整」、「營運設施、設備安全標示不明顯」、「三峽主變電站 161kV 設備機房地板應畫設禁止線及警戒線」，新北市捷運局與捷運公司短時間內就完成，報請交通部核定，今天獲得交通部正式通知核准。

新北捷運局指出，三鶯線是全台最大的捷運統包工程，也是新北第一個自辦的中運量捷運系統，全長14.29公里，串聯土城、三峽及鶯歌，能轉乘板南線與台鐵，通車後能有效帶動三鶯地區的發展，並提升觀光效益，而新北市境內捷運通車總里程也將突破百公里，是全國捷運里程數第一名的城市。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天搶先新北市府一步，在臉書貼上核准營運消息指出，工期十年的捷運三鶯線，歷經蔡英文到賴清德總統、與歷任行政院長的大力支持、新北市府團隊的努力，還有無數人的協助與關心，這條三鶯地區鄉親期盼多年的捷運，終於獲得交通部履勘完畢，正式准予營運。

蘇巧慧說，這十年她和吳琪銘委員一起爭取三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫，大力補助185億，多次舉辦會勘，協調工程周邊 特高壓電桿地下化，加快建設進度，更爭取行政院核定捷運三鶯線延伸桃園八德段，進一步串連新北、桃園生活圈。

蘇巧慧說，從改建的三鶯大橋、已通車的鳳鳴車站、翻新的鶯歌車站，以及串聯新莊到鶯歌的堤外便道，每一項建設我們團隊都參與其中，也見證了三鶯地區的進步，接下來我也會繼續為新北打拚，讓大家的生活更便利。

三鶯線 捷運 交通部

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