林承緯打造「AI打詐系統」下架3萬則詐騙廣告 蔣萬安連頒兩獎

「警察先生，你一定要幫幫我！」北市刑事警察大隊經濟組長林承緯常在筆錄看見詐騙被害人的真實求助，但悲劇卻已發生，他思考「既然警察每天都在看詐騙手法，為什麼不能讓AI也學會？」建置AI偵測涉詐廣告機制，在臉書等社群平台蒐報，一天可查出上千件涉詐廣告，他成了AI反詐推手，北市也成地方政府率先開罰跨國平台先驅。

林承緯今年獲選北市模範公務人員，今天從市長蔣萬安手上再獲獎，本月8日他才剛獲得北市警界最高榮譽金吾獎肯定，也是由蔣萬安頒獎。蔣當時表示，林承緯主導建置全國首創AI偵測涉詐廣告機制，去年下架3萬則涉詐廣告，並率全國之先對Meta公司裁罰250萬元，展現市府堅定打詐的決心。

蔣萬安所說的機制如何因運而生？警方指出，過去涉詐廣告蒐報，多仰賴基層員警在勤務空檔，一則一則滑社群平台，發現可疑廣告後，再手動截圖、複製連結，逐筆填報至檢舉網頁；後端審核人員收到資料後，還要逐案檢視、比對與確認，面對不斷變形、快速重生的詐騙廣告，單靠人工蒐報仍像大海撈針。

有次，林承緯看著同仁邊處理報案，邊利用勤務空檔截圖、複製連結、填報詐騙廣告，深刻感覺問題不只是人力不足，而是人力追趕演算法，他開始思考，既然警察每天都在看詐騙手法，為什麼不能讓AI也學會？

林承緯觀察詐騙廣告常以「免費加入群組」、「9點準時報牌」、「名師帶你投資」等話術吸引民眾，便嘗試將第一線累積的詐騙特徵，轉化為AI可以辨識規則，讓AI協助警方在龐大的網路世界中，及早找出疑似詐騙訊息。

警方統計，過去一名員警一天可能最多蒐報約10件，透過AI輔助後，系統每日可蒐報上百件，甚至高峰可達千件，大幅提升源頭偵測能量。

林承緯承辦市府跨局處「打詐小組」核心任務，把懂系統的資訊局、懂法規的法務局和最了解詐騙手法的警察局拉在同一張桌上，他把第一線看到的詐騙樣態，翻譯成系統規格，也把系統蒐集到的資料，整理成法律程序可以使用證據。

市府團隊也訂出觀測詐騙廣告指標，提供主管機關及業者作為監控參考，讓打詐不是被動移除個案，而是趨勢監測與源頭管理能力；且這套模式並非透過大型採購建置，而是由林承緯主導自行開發，把第一線看到的詐騙話術、通報流程與裁罰需求，一步步寫進系統裡，以近乎零成本預算的方式，創造地方政府治理跨國平台的新模式。

在該機制推動下，北市去年成功下架近3萬則涉詐廣告，並對Meta Platforms, Inc.裁處罰鍰250萬元，成為全國唯一由地方政府完成實質裁罰案例。他說，今年北市仍持續蒐報逾1萬6000件詐騙廣告，並已送出第二波詐騙廣告違法裁罰案件，目前正待數發部審核。

林承緯目前就讀警大犯罪防治研究所博士班，曾任偵查隊分隊長、派出所所長、刑事警察大隊專員等職務，歷練基層偵查、派出所勤務與刑事幕僚工作。

走過來時路，林承緯說，獲選北市模範公務人員，不只是對個人努力的肯定，也代表北市在面對新型態詐欺犯罪時，已從傳統人工蒐報，走向AI科技、跨局處合作、廣告出資者管理與源頭裁罰並行的防詐新模式。

台北市長蔣萬安（左）與獲獎的北市刑事警察大隊經濟組長林承緯（左二）及其家人、同仁在台上自拍。圖／林承緯提供

115年北市政府模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮，台北市警局刑事警察大隊經濟組長林承緯（圖）以「智慧阻詐、全面護民」獲獎。記者曾學仁／攝影