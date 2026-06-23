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新加坡國家環境局參訪新北 交流殯葬設施轉型經驗

中央社／ 新北23日電

新加坡國家環境局代表團近日參訪新北三芝櫻花生命園區、新莊生命紀念館等殯葬設施園區，與市府交流綠色殯葬政策等議題，盼透過國際交流攜手推進現代化殯葬轉型。

新北市民政局今天發布新聞，新加坡國家環境局訪團近日來台參訪殯葬設施，今天前往新北市政府進行殯葬設施管理與現代化轉型的業務交流會議。會後市府率訪團參訪新莊生命紀念館，也安排三峽老街及三峽祖師廟等行程，體驗在地文化。

新北市副市長劉和然說，新北與新加坡同樣面臨都市土地資源珍貴的挑戰，這次交流特別聚焦現代化綠色殯葬政策與永續土地治理，雙方就殯葬設施興設規劃及技術提升、塔位定期使用年限政策、一櫃多罐方案、環保葬納入土地治理等議題進行分享。

民政局長林耀長表示，新北近年積極推動現代化殯葬空間轉型，包含盤點既有空間增設櫃位、積極辦理傳統公墓遷葬作業，並全力推動鶯歌、八里、淡水、五股及林口等5處納骨塔新建工程。透過這次交流，雙方深度探討現代化殯葬設施規劃及低碳綠色殯葬政策，盼攜手為市民營造更具尊嚴、溫馨的生命終站服務。

民政局補充，推廣綠色殯葬部分，截至今年5月環保葬人次已從改制前的1700人次，累計成長至2萬人次。新加坡代表團這次也參訪三芝櫻花生命園區及金山法鼓山環保生命園區，交流實務管理經驗。另訪團也前往龍巖及金寶山參訪，了解私立殯葬設施的營運方式。

新加坡 新北 劉和然

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