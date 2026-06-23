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基檢訪視瑞芳分局 強化選舉查察整備工作

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
臺灣基隆地方檢察署訪視瑞芳分局盤點各項選務整備工作，全力守護選舉公平。圖／觀天下有線電視提供
臺灣基隆地方檢察署訪視瑞芳分局盤點各項選務整備工作，全力守護選舉公平。圖／觀天下有線電視提供

因應115年地方公職人員選舉將屆，臺灣基隆地方檢察署今(23)日於新北市警察瑞芳分局辦理選舉查察期前訪視會議，針對查賄制暴、選舉治安維護及候選人安全等重點工作進行交流與指導。透過檢警面對面溝通，提前盤點各項選務整備工作，展現維護公平選舉與民主法治的決心。

會中由基隆地檢署檢察長陳佳秀、主任檢察官黃聖及新北市政府警察局相關主管，針對選舉期間可能發生的賄選、暴力介入、假訊息散布、地下賭盤及境外勢力影響等議題進行重點提示，要求各單位提高警覺，強化情資蒐集與分析能力，落實各項查察工作。

瑞芳分局表示，警察機關將秉持「有聞必查、有據必辦、依法偵處」原則，持續與檢察機關保持密切聯繫，針對金錢賄選、暴力介入選舉及地下賭盤等不法行為積極查緝，同時加強候選人安全維護、競選活動秩序維持及投開票所周邊治安整備，全力守護選舉公平。

瑞芳分局也呼籲民眾共同加入反賄選行列，勇於提供不法情資。警方表示，政府提供高額檢舉獎金，檢舉境外勢力最高可獲2,000萬元、賄選最高1,000萬元、選舉賭盤最高500萬元，並對檢舉人身分絕對保密，盼全民共同監督選風，攜手打造乾淨、公正的選舉環境。

瑞芳 賄選 警察

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