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汐止捷運建設再邁進 議員辦說明會向地方報告進度

觀天下／ 記者陳郁薇／汐止報導
捷運建設是北北基共同發展的重要基礎，未來汐東線、基隆捷運及民生線完成串聯後，可大幅提升交通便利性。圖／觀天下有線電視提供
捷運建設是北北基共同發展的重要基礎，未來汐東線、基隆捷運及民生線完成串聯後，可大幅提升交通便利性。圖／觀天下有線電視提供

新北市議員白珮茹今(23)日在汐止區福德里活動中心舉辦捷運工程推動進度說明會，邀集相關單位向地方里長及民眾說明捷運汐東線、基隆捷運及台北市民生線最新進度，吸引眾多居民到場關心地方重大交通建設發展。

會中說明，捷運汐東線已於114年3月正式開工，目前整體工程進度已達30.27%，相關道路拓寬、排水箱涵及自來水管遷移等前置工程陸續完成，預計121年完工通車。未來將串聯基隆捷運與台北市民生線，成為北北基重要交通路網。

基隆捷運方面，綜合規劃已於113年獲行政院核定，目前持續辦理細部設計及工程經費審議作業，先期工程已於114年底開工，預計122年完工。台北市民生線則已完成報告修正，將再次提報中央審議，待核定後即可推動後續工程。

與會里長表示，捷運建設是地方居民長期期待的重要交通建設，未來不僅能改善通勤環境，也有助於帶動地方發展。里長們也關心施工期間交通動線及周邊居民生活影響，並建議相關單位加強施工資訊公告與交通疏導措施，降低工程對民眾造成的不便。

白珮茹表示，捷運建設是北北基共同發展的重要基礎，未來汐東線、基隆捷運及民生線完成串聯後，民眾可一車到底往返基隆、汐止、南港及台北市區，並可轉乘多條捷運及台鐵路線，可望大幅提升交通便利性，縮短通勤時間。她也要求施工單位落實交通維持計畫、加強夜間照明及行人安全措施，讓工程推動與居民生活取得平衡。

汐止 汐東線 白珮茹

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