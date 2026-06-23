快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車…毒駕女竟是育兒網紅！檢方複訊後聲押

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

侯友宜率企業芝加哥參展 盼深化台美供應鏈合作

中央社／ 新北23日電

新北市長侯友宜率智慧製造業者赴美國芝加哥參加自動化技術展。他表示，期待透過國際展會與產業交流，深化台美供應鏈合作，提升台灣智慧製造產業的國際能見度。

新北市政府今天發布新聞稿表示，北美最大自動化技術展「AUTOMATE 2026」於芝加哥盛大登場，市長侯友宜率領新北20家智慧製造、自動化、工業AI及關鍵零組件企業共同參展，並出席「新北館」開幕，這是唯一設立城市館的台灣城市，將向國際展現新北智慧製造實力。

侯友宜表示，面對全球供應鏈重組及AI技術快速發展，智慧製造已不只是企業升級課題，更是城市競爭力與國家產業實力的重要指標。

他表示，新北市擁有超過32萬家企業，聚集超過6000家ICT業者及完整AI供應鏈，具備高度整合的智慧製造產業基礎，期待透過國際展會與產業交流，深化台美供應鏈合作，提升台灣智慧製造產業的國際能見度。讓新北企業不僅是「參展」，更能藉此建立國際長期合作的商業夥伴關係。

市府表示，侯友宜13日自費自假赴美進行私人行程，22日率新北市廠商到芝加哥參加自動化技術展，預定24日清晨4時35分返抵台灣。

侯友宜 芝加哥 新北

延伸閱讀

侯友宜考察芝加哥Riverwalk 推動新北水岸觀光

全球最大生技產業盛會登場 非紅供應鏈趨勢受關注

歐洲台灣形象展華沙登場 百家台企參展搶商機

借鏡芝加哥河岸經驗 侯友宜推淡水河口水上活動管理平台

相關新聞

蝙蝠洞禁潛告示牌 蘇巧慧協調拆除

新北瑞芳蝙蝠洞海域，是北台灣具代表性的潛水與海洋教育聖地，但近期台灣中油公司因考量該海域鄰近深澳專用油港，在蝙蝠洞現場張貼告示，禁止人員進入從事水域活動，嚴重影響當地潛水等水域遊憩觀光產業。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前走訪東北角了解地方需求，經與經濟部、中油協調，告示牌昨日卸除，未來在不影響油港與油輪航行安全為前提下，民眾都可以申請當地的潛水等活動。

威如科技爭議延燒！李四川指遭抹黑肉搜　痛批蘇：不要說一套做一套

國民黨新北市長參選人李四川今午至新北電競基地參訪，關於蘇巧慧說正向樂觀的選戰才是市民想看的。李四川表示參選以來被抹黑成黑道、被肉搜，鄰居受困擾，對此很歹勢也很心疼，難道這叫樂觀正向的好好競爭？痛批蘇巧慧不要說一套做一套。

北市家暴飆高近2萬件 市府鼓勵企業彈性工時關懷「受暴員工」

北市近年家暴通報案件數攀升，6月適逢「家庭暴力防治月」，市府今宣布攜手企業打造「家暴被害人」職場安全防護網，鼓勵企業提供優於現行法令的「彈性工時」與「EAP員工協助方案」，讓職場主動成為受暴員工最堅實的安全網。

現省快2萬...北市擴大「皮蛇」疫苗補助對象 蔣萬安：8月上路

台北市長蔣萬安今宣布8月1日起加碼擴大帶狀疱疹疫苗補助政策，全額補助設籍北市年滿50歲以上低收、中低收入戶者2劑疫苗，減輕弱勢族群罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）所衍生的疼痛與經濟負擔，現省快2萬元。新政下修補助年齡、取消特定疾病限制，預計2.1萬人受惠。

北市重陽禮金優化領取 敬老卡升級擴增通路

台北市長蔣萬安昨出席「九久共好、愛在重陽」記者會，宣布今年重陽禮金領取時程、多項敬老卡升級措施，包含下月起，每月點數提升至六百點，其中明年下半年，三百點用途可擴大到超市等通路使用。

新北修法 安裝住警器 全市住宅納入

新北市修正「應設置住宅用火災警報器場所」規定，過去僅要求學生承租場所、特定租賃住宅、供人留宿違章建築及曾發生火警等公告場所須設置住警器，此次擴大至全市供居住使用建物。未依規定設置或維護住警器，可處六千至三萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。