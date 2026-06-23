侯友宜率企業芝加哥參展 盼深化台美供應鏈合作

新北市長侯友宜率智慧製造業者赴美國芝加哥參加自動化技術展。他表示，期待透過國際展會與產業交流，深化台美供應鏈合作，提升台灣智慧製造產業的國際能見度。

新北市政府今天發布新聞稿表示，北美最大自動化技術展「AUTOMATE 2026」於芝加哥盛大登場，市長侯友宜率領新北20家智慧製造、自動化、工業AI及關鍵零組件企業共同參展，並出席「新北館」開幕，這是唯一設立城市館的台灣城市，將向國際展現新北智慧製造實力。

侯友宜表示，面對全球供應鏈重組及AI技術快速發展，智慧製造已不只是企業升級課題，更是城市競爭力與國家產業實力的重要指標。

他表示，新北市擁有超過32萬家企業，聚集超過6000家ICT業者及完整AI供應鏈，具備高度整合的智慧製造產業基礎，期待透過國際展會與產業交流，深化台美供應鏈合作，提升台灣智慧製造產業的國際能見度。讓新北企業不僅是「參展」，更能藉此建立國際長期合作的商業夥伴關係。

市府表示，侯友宜13日自費自假赴美進行私人行程，22日率新北市廠商到芝加哥參加自動化技術展，預定24日清晨4時35分返抵台灣。