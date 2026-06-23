捷運三鶯線尚未上路 列車到站音樂先公開

捷運三鶯線等待交通部核發營運許可之際，新北捷運局今天先公開由音樂製作人周岳澄操刀創作的經典版及原音版到站音樂，歡迎市民至捷運局官網搶先聆聽富有在地特色的旋律。

根據新北市政府捷運工程局發布的新聞稿，捷運局長李政安表示，三鶯線作為串聯土城、三峽、鶯歌的重要路網，不僅是交通工具，更是地方文化的載體。

他表示，這次邀請曾榮獲兩屆金曲獎的音樂製作人周岳澄操刀，創作經典版及原音版的到站音樂。其中，經典版到站音樂融合三峽藍染的流水意象與鶯歌陶瓷的敲擊清脆，音調清脆悅耳。

李政安表示，鄰近原住民文化園區的捷運台北大學站，周岳澄特別創作原音版到站音樂，融入原住民特殊的竹製傳統樂器「旮亙（Kakeng）」，展現三鶯地區原住民文化活力與歷史厚度。

新北捷運局表示，捷運三鶯線專屬到站音樂，即日起於捷運局官方網站開放線上試聽，歡迎市民朋友搶先聆聽，一同期待三鶯線正式通車時，跟著旋律出發，探索新北最美的文創廊帶。