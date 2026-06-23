快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車…毒駕女竟是育兒網紅！檢方複訊後聲押

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運三鶯線尚未上路 列車到站音樂先公開

中央社／ 新北23日電

捷運三鶯線等待交通部核發營運許可之際，新北捷運局今天先公開由音樂製作人周岳澄操刀創作的經典版及原音版到站音樂，歡迎市民至捷運局官網搶先聆聽富有在地特色的旋律。

根據新北市政府捷運工程局發布的新聞稿，捷運局長李政安表示，三鶯線作為串聯土城、三峽、鶯歌的重要路網，不僅是交通工具，更是地方文化的載體。

他表示，這次邀請曾榮獲兩屆金曲獎的音樂製作人周岳澄操刀，創作經典版及原音版的到站音樂。其中，經典版到站音樂融合三峽藍染的流水意象與鶯歌陶瓷的敲擊清脆，音調清脆悅耳。

李政安表示，鄰近原住民文化園區的捷運台北大學站，周岳澄特別創作原音版到站音樂，融入原住民特殊的竹製傳統樂器「旮亙（Kakeng）」，展現三鶯地區原住民文化活力與歷史厚度。

新北捷運局表示，捷運三鶯線專屬到站音樂，即日起於捷運局官方網站開放線上試聽，歡迎市民朋友搶先聆聽，一同期待三鶯線正式通車時，跟著旋律出發，探索新北最美的文創廊帶。

三鶯線 捷運 三峽

延伸閱讀

河海音樂季音浪再掀時代樂潮

三鶯線通車倒數 新北串聯技職學校成立軌道人才培育聯盟

三金音樂人戴曉君7月北美巡演 攜月琴與鼻笛讓世界聽見屏東

搖滾音樂劇先鋒 韋伯「萬世巨星」首度攻台

相關新聞

蝙蝠洞禁潛告示牌 蘇巧慧協調拆除

新北瑞芳蝙蝠洞海域，是北台灣具代表性的潛水與海洋教育聖地，但近期台灣中油公司因考量該海域鄰近深澳專用油港，在蝙蝠洞現場張貼告示，禁止人員進入從事水域活動，嚴重影響當地潛水等水域遊憩觀光產業。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前走訪東北角了解地方需求，經與經濟部、中油協調，告示牌昨日卸除，未來在不影響油港與油輪航行安全為前提下，民眾都可以申請當地的潛水等活動。

威如科技爭議延燒！李四川指遭抹黑肉搜　痛批蘇：不要說一套做一套

國民黨新北市長參選人李四川今午至新北電競基地參訪，關於蘇巧慧說正向樂觀的選戰才是市民想看的。李四川表示參選以來被抹黑成黑道、被肉搜，鄰居受困擾，對此很歹勢也很心疼，難道這叫樂觀正向的好好競爭？痛批蘇巧慧不要說一套做一套。

北市家暴飆高近2萬件 市府鼓勵企業彈性工時關懷「受暴員工」

北市近年家暴通報案件數攀升，6月適逢「家庭暴力防治月」，市府今宣布攜手企業打造「家暴被害人」職場安全防護網，鼓勵企業提供優於現行法令的「彈性工時」與「EAP員工協助方案」，讓職場主動成為受暴員工最堅實的安全網。

現省快2萬...北市擴大「皮蛇」疫苗補助對象 蔣萬安：8月上路

台北市長蔣萬安今宣布8月1日起加碼擴大帶狀疱疹疫苗補助政策，全額補助設籍北市年滿50歲以上低收、中低收入戶者2劑疫苗，減輕弱勢族群罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）所衍生的疼痛與經濟負擔，現省快2萬元。新政下修補助年齡、取消特定疾病限制，預計2.1萬人受惠。

北市重陽禮金優化領取 敬老卡升級擴增通路

台北市長蔣萬安昨出席「九久共好、愛在重陽」記者會，宣布今年重陽禮金領取時程、多項敬老卡升級措施，包含下月起，每月點數提升至六百點，其中明年下半年，三百點用途可擴大到超市等通路使用。

新北修法 安裝住警器 全市住宅納入

新北市修正「應設置住宅用火災警報器場所」規定，過去僅要求學生承租場所、特定租賃住宅、供人留宿違章建築及曾發生火警等公告場所須設置住警器，此次擴大至全市供居住使用建物。未依規定設置或維護住警器，可處六千至三萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。