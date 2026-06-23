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新北夏至音樂節開唱 《海山夜行》光雕點亮夏夜

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市文化局與法國在台協會共同舉辦的「2026新北夏至音樂節」21日在新北市美術館戶外園區迎來活動第二天，王若琳、洪佩瑜、來自法屬留尼旺島的Mounawar及人氣樂團理想混蛋接力登台，吸引大批民眾齊聚草坪共享音樂盛宴。新北市副市長劉和然與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）也到場與民眾同樂，共同見證臺法音樂交流成果。隨著夏至音樂節圓滿落幕，新北市美術館戶外園區將接續推出《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》，以建築光雕、聲光展演及戶外表演藝術接棒登場，持續點亮新北夏夜。

新北市副市長劉和然表示，新北市持續透過多元藝文活動，推動國際文化交流，從今年4月新北市美術館開館周年系列活動，到6月新北夏至音樂節，不僅展現新北豐沛的文化能量，也讓美術館成為串聯藝術、生活與國際交流的重要場域。未來將持續透過不同形式的藝文展演，打造更多元、更友善的文化參與環境。

主舞台演出由王若琳率先登場，以充滿辨識度的嗓音與獨樹一格的音樂風格，一連演唱〈漫步人生路〉及〈親密愛人〉等多首作品；曾獲金曲獎最佳新人獎的洪佩瑜帶來〈三輩子〉、〈成功配對〉、〈完整〉及〈再見的時候〉等歌曲，以細膩溫暖的歌聲打動人心；來自法屬留尼旺島的音樂家Mounawar，則透過融合世界音樂與島嶼節奏的表演，展現法國海外領地豐富多元的文化特色；人氣樂團理想混蛋壓軸登場，多首膾炙人口的歌曲，帶動民眾全場大合唱，也為本屆夏至音樂節臺法音樂交流盛會劃下完美句點。

活動期間也特別搶先推出《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》精華版展演，以建築光影結合聲光設計，讓民眾提前感受即將登場的光雕展演魅力。《海山夜行》將於6月23日至7月12日在新北市美術館戶外園區正式登場，以「海山」古地名為創作靈感，打造360度環景建築光雕劇場，透過光影、聲音與建築空間交織，帶來沉浸式夜間藝術體驗。

《海山夜行》除光雕展演外，也將於三個週末串聯舞蹈、劇場及當代表演藝術。其中6月27日由無獨有偶工作室劇團帶來《山與海》，以偶戲與光影交織展現土地與自然的故事；6月28日則由優尼克當代馬戲團演出《臨界點》，結合馬戲、肢體與劇場元素，帶來充滿張力的當代展演。光雕展演平日場次(6月23日至7月10日)每晚7點、7點30分、8點及8點30分演出；6月27日、28日及7月4日、5日週末場次，則於晚間7點、8點及9點展演；7月11日至12日閉幕週末更加碼至每日5場演出，邀請民眾把握機會前往體驗。

聚傳媒

新北 音樂 劉和然

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