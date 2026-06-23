五六年級看過來 新北河海音樂季周末八里場聽經典民歌

新北夏日音樂盛典「2026新北市河海音樂季」八里場將登場。今年活動特別新增八里場民歌主題舞臺，邀請李明德、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊等民歌音樂代表人物，共同帶領民眾重溫經典旋律，回味屬於時代記憶的動人樂章。

新北市政府觀光旅遊局表示，「2026新北市河海音樂季」今年特別新增八里場舞臺，並以經典懷舊民歌為主題，打造跨世代共鳴的音樂盛會。首站八里場舞臺將於新北市永續環境教育中心率先登場，邀請民眾一同FUN一夏。

6月27日(周六) 演出卡司包含黃冠華＆奕昕、喬巴＆黑貓、周美蒂、江念庭、李明德、王中平、邰肇玫及娃娃金智娟，6月28(周日)則由韓志賢＆詠晴、留聲機二重唱：韓淑英＆奕昕、古勝中、何方、于台煙、南方二重唱及陳昇＆新寶島康樂隊接力登場，推薦無論是想回味青春歲月的五、六年級生，或是想感受民歌溫潤質地的不同世代族群，都能一起到現場，在音樂中找到共鳴與感動。

除精彩音樂演出外，活動場域緊鄰八里渡船頭老街，周邊匯聚豐富多元的在地美食與特色小吃，從廣受遊客喜愛的經典點心「雙胞胎」、在地人氣熱炒「孔雀蛤」料理，到各式海鮮炸物與街頭小吃，充滿八里最道地的美食魅力。

同時，本次活動兩日也結合「新北幣」機制，民眾只要下載註冊「我的新北市APP」及完成指定任務即可獲得新北幣，並能使用於周邊超過50家合作商圈店家，邀請民眾在享受音樂演出之餘，一起順遊老街、品味美食，感受八里獨有的夏日河岸風情。

活動場域內亦設置約20組特色美食與文創攤位及胖卡餐車，涵蓋經典小吃、網路人氣美食、甜點飲品、設計小物及手作選物等，打造兼具味覺享受與生活美學的市集體驗，讓民眾邊聽、邊吃、邊逛，沉浸八里悠閒氛圍。

交通搭乘方面，新北市觀光旅遊局建議民眾可善加利用大眾運輸工具，可搭乘臺北捷運淡水信義線至關渡站後，步行至北投區公所(關渡)站牌，轉乘紅13公車至八里「左岸公園(左岸碼頭)」站下車後即可抵達，或轉乘紅22公車至八里「西門」站下車後，步行約5分鐘即可抵達。

若利用往返「淡水—八里」航線的渡輪也十分方便，不僅班次密集且可使用悠遊卡搭乘，還可以遠眺甫通車的淡江大橋。此外，想要體驗搭乘遊經淡江大橋的民眾，可搭乘「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條新闢公車路線。