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減輕公務員負擔 北市盼116年下半年人人善用AI

中央社／ 台北23日電

北市政府今天表示，為打造AI城市、減輕公務員負擔，市長蔣萬安於市政會議裁示以3階段目標推動，盼於明年下半年，讓所有公務員都能善用安全、可課責、具包容性的AI工具。

蔣萬安昨天接受媒體聯訪時表示，資訊局正在研究並開發所謂政府版本的AI Agent（AI代理），也就是公部門專用，安全、可信的OpenClaw，要讓市府公務員及機關手上有AI Agent、AI龍蝦模式，加速提升市政服務效率、減輕人員負擔。

北市府今天發布資訊進一步說明，市長裁示將分成3階段進行，最終的第3階段在明年下半年，希望整個台北市政府所有公務員都能善用安全、可課責、具包容性的AI工具。

北市府表示，第1階段要求負責統籌規劃、推動技術的資訊局，在今年年底前，也是第一個動員月，先成為示範單位，並提出執行成果報告。

市府說明，第2階段為明年上半年，蔣萬安指示，所有首長都要在局處內建立人工智慧小組，並將政策責任層級拉高，由簡任10職等以上公務員負責統籌辦理，並由各機關資訊專責人員擔任種子，採「1+1」模式，每1名資訊人員都加上1名專責同仁，開始推動此政策落地。

公務員 北市 蔣萬安

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