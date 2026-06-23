北市家暴飆高近2萬件 市府鼓勵企業彈性工時關懷「受暴員工」

北市近年家暴通報案件數攀升，6月適逢「家庭暴力防治月」，市府今宣布攜手企業打造「家暴被害人」職場安全防護網，鼓勵企業提供優於現行法令的「彈性工時」與「EAP員工協助方案」，讓職場主動成為受暴員工最堅實的安全網。

2022年北市家暴通報案件數為1萬6924件，接著逐年增加，2023年1萬7586件、2024年1萬8624件、2025年1萬9886件。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，傳統觀念常誤以為家暴只是「家務事」且只發生在家庭內，但暴力的陰影往往如影隨形地跟隨被害人進入職場。研究揭露親密關係暴力對勞動力市場的隱形衝擊，遭家暴不只對個人身心狀況產生影響，也可能影響其生產力及工作效能。

家防中心今與社會局、勞動局等市府單位舉辦「守護遭受家暴員工企業職場安全記者會」，呼籲企業公私協力，將家暴防治防護網從「家庭內」延伸至「職場中」。家防中心主任廖秋芬說，施暴者的電話騷擾、公司站崗、甚至跑到職場鬧事，不僅威脅被害人人身安全，更嚴重影響企業的生產力與財產安全。

北市副秘書長王崇斌致詞指出，根據家暴防治法，保護令除了限制住居所，工作場所也是可視需要作為強制遠離的場所。員工是所有政府機關、企業裡最重要資產，當員工遇到困難、需要協助時，機關、企業如能提供關懷、實質有效的協助，幫助、減少、避免他受到家暴的危害跟威脅。

王崇斌頒發感謝狀給統一超商，謝謝企業於5月22日至6月30日在北市624家門市播放家暴防治廣告。

北市府2018年率全國之先首創「台北市職場性別平等認證指標」，2020年正式啟動認證制度。為接軌聯合國2030永續發展目標（SDGs）並呼應全球性別平權潮流，北市府今宣布認證指標持續與國際接軌。

市府指出，新版認證指標除了納入「促進多元性別平等」，更特別參考國際勞工組織（ILO）精神，正式將「家庭暴力及性暴力被害人職場支持機制」納入評核。市府積極鼓勵企業提供優於現行法令的「彈性工時」與「EAP員工協助方案」等支持性措施，例如方便受暴員工如出庭、心理諮商，讓職場主動成為受暴員工最堅實的安全網。

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