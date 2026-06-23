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捷運三鶯線專屬到站音樂 金曲得主周岳澄操刀

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府捷運工程局今天公布捷運三鶯線專屬到站音樂，邀請曾榮獲兩屆金曲獎的知名音樂製作人周岳澄親自操刀。圖／新北市捷運局提供
新北市政府捷運工程局今天公布捷運三鶯線專屬到站音樂，邀請曾榮獲兩屆金曲獎的知名音樂製作人周岳澄親自操刀。圖／新北市捷運局提供

新北捷運三鶯線正等待交通部核發營運許可，新北市政府捷運工程局今天公布捷運三鶯線專屬到站音樂，邀請曾榮獲兩屆金曲獎的知名音樂製作人周岳澄親自操刀，量身打造「經典版到站音樂」與「原音版到站音樂」兩首專屬曲目，把陶瓷、藍染與原住民傳統樂器統統變成捷運音樂。

新北捷運局長李政安表示，三鶯線作為串聯土城、三峽鶯歌的重要路網，不僅是交通工具的延伸，更是地方文化的載體。三鶯線特別找來金曲獎大師、知名音樂人周岳澄老師操刀，深入在地田野調查，打造出專屬三鶯線的到站音樂，融入三鶯線水藍色的清新感受，與原住民意象，創作出經典版、原音版的到站音樂，以及轉乘音樂，在三鶯線通車後，乘客就能在車站月台和列車上聆聽三「音」之美。

李政安說，經典版到站音樂淬鍊三鶯工藝的清脆交響，融合了三峽藍染的流水意象與鶯歌陶瓷的敲擊清脆，在旋律中加入輕柔的樂器，模擬陶藝創作時的淬鍊過程，音調清脆悅耳。

而鄰近原住民文化園區的捷運臺北大學站，則特別創作原音版到站音樂，融入原住民特殊的竹製傳統樂器「旮亙（Kakeng）」，其純淨、天然的敲擊聲響與和弦交織，展現深根於三鶯地區的原住民文化活力與歷史厚度，營造出和諧且富有溫度的氛圍，讓乘客感受到放鬆與安定的正能量。

新北捷運局說，這次雙主題到站音樂的發布，象徵著整體工程已從硬體結構，細緻化延伸到軟體與公共美學。捷運三鶯線專屬到站音樂，即日起同步於新北市政府捷運工程局官方網站開放線上試聽(路徑：捷運紀錄/藝術美學/到站音樂)，歡迎市民朋友搶先聆聽，一同期待三鶯線正式通車時，跟著旋律出發，探索新北最美的文創廊帶。

三鶯線 鶯歌 三峽 新北 音樂

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