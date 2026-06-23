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新北「林園尋藝」活動今午起開放報名 可探索傳統工藝之美
暑假將至，新北市文化局攜手國立台灣藝術大學，以國定古蹟林本源園邸為文資教育實踐場域，推出「林園尋藝」傳統工藝系列活動。7月至9月規畫文化資產講座、專題導覽、工藝課程及彩繪工作坊等多元內容，邀請文資學者與工藝匠師授課，結合專業講授、文資教育與實作體驗，引領民眾走進百年園林，認識文化資產並落實傳統工藝的永續發展。
新北市文化局表示，此次活動以「尋找文化、探索技藝」為核心理念，將林園化身傳統工藝文資教室。課程規畫結合枋橋城與林園建物專題導覽解說，彩瓷、擂金、大木作等工藝體驗，以及彩繪技藝傳習工作坊、文化資產專題講座，引領民眾從園林建築特色、文資保存精神到傳統工藝技法，逐步理解文化資產與日常生活、地方歷史及工藝實踐之間的連結。
為落實文資教育扎根，「林園尋藝」活動以工藝實作與文資再生為主軸，透過傳統彩繪匠師陳文俊、文化資產學者榮芳杰的專業引導，帶領民眾從技藝學習與保存觀念兩個面向認識文化資產。
「定靜堂門板彩繪技藝傳習工作坊」透過傳統建築彩繪工法介紹與實作，讓學員理解工藝背後的技術細節與美學精神；文化資產推廣專題講座從當代保存觀念出發，探討傳統建築在現今社會脈絡中的再生策略與實踐模式，解析文資在保存、修復與再利用過程中所面臨的課題與挑戰。
7月6日至17日開辦彩繪技藝傳習工作坊；7月12日有文化資產專題講座；8至9月期間陸續推出專題導覽解說與傳統工藝推廣課程。
一系列課程今天中午12時起，開放線上報名（https://reurl.cc/EmxgY1），報名至額滿為止。活動資訊，可至國定古蹟林本源園邸官方網站（https://www.linfamily.ntpc.gov.tw/）查詢。
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