快訊

麥當勞「神級省錢法」！100元爽吃2漢堡、8雞塊 點餐秘訣曝光

吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

聽新聞
0:00 / 0:00

新北「林園尋藝」活動今午起開放報名 可探索傳統工藝之美

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
黃敬怡帶領民眾體驗擂金工藝製作，感受傳統匠師技藝之美。圖／新北市文化局提供
黃敬怡帶領民眾體驗擂金工藝製作，感受傳統匠師技藝之美。圖／新北市文化局提供

暑假將至，新北文化局攜手國立台灣藝術大學，以國定古蹟林本源園邸為文資教育實踐場域，推出「林園尋藝」傳統工藝系列活動。7月至9月規畫文化資產講座、專題導覽、工藝課程及彩繪工作坊等多元內容，邀請文資學者與工藝匠師授課，結合專業講授、文資教育與實作體驗，引領民眾走進百年園林，認識文化資產並落實傳統工藝的永續發展。

新北市文化局表示，此次活動以「尋找文化、探索技藝」為核心理念，將林園化身傳統工藝文資教室。課程規畫結合枋橋城與林園建物專題導覽解說，彩瓷、擂金、大木作等工藝體驗，以及彩繪技藝傳習工作坊、文化資產專題講座，引領民眾從園林建築特色、文資保存精神到傳統工藝技法，逐步理解文化資產與日常生活、地方歷史及工藝實踐之間的連結。

為落實文資教育扎根，「林園尋藝」活動以工藝實作與文資再生為主軸，透過傳統彩繪匠師陳文俊、文化資產學者榮芳杰的專業引導，帶領民眾從技藝學習與保存觀念兩個面向認識文化資產。

「定靜堂門板彩繪技藝傳習工作坊」透過傳統建築彩繪工法介紹與實作，讓學員理解工藝背後的技術細節與美學精神；文化資產推廣專題講座從當代保存觀念出發，探討傳統建築在現今社會脈絡中的再生策略與實踐模式，解析文資在保存、修復與再利用過程中所面臨的課題與挑戰。

7月6日至17日開辦彩繪技藝傳習工作坊；7月12日有文化資產專題講座；8至9月期間陸續推出專題導覽解說與傳統工藝推廣課程。

一系列課程今天中午12時起，開放線上報名（https://reurl.cc/EmxgY1），報名至額滿為止。活動資訊，可至國定古蹟林本源園邸官方網站（https://www.linfamily.ntpc.gov.tw/）查詢。

新北市文化局邀請鄭勝吉帶領民眾走讀園林建築，深入認識林園歷史文化與建築特色。圖／新北市文化局提供
新北市文化局邀請鄭勝吉帶領民眾走讀園林建築，深入認識林園歷史文化與建築特色。圖／新北市文化局提供

7月6日至7月17日邀請國立台灣藝術大學陳文俊教授辦理「彩繪技藝傳習工作坊」，透過實作引導學員深入認識古蹟彩繪工藝與修復技法。圖／新北市文化局提供
7月6日至7月17日邀請國立台灣藝術大學陳文俊教授辦理「彩繪技藝傳習工作坊」，透過實作引導學員深入認識古蹟彩繪工藝與修復技法。圖／新北市文化局提供

7月12日上午10時在新北市立圖書館總館3樓演講廳舉辦文化資產推廣講座，清華大學教授榮芳杰主講。圖／新北市文化局提供
7月12日上午10時在新北市立圖書館總館3樓演講廳舉辦文化資產推廣講座，清華大學教授榮芳杰主講。圖／新北市文化局提供

「林園尋藝」系列活動自7月至9月陸續推出文化資產講座、專題導覽、工藝課程及彩繪工作坊，邀請民眾走入林家花園，探索傳統工藝與文化資產之美。圖／新北市文化局提供
「林園尋藝」系列活動自7月至9月陸續推出文化資產講座、專題導覽、工藝課程及彩繪工作坊，邀請民眾走入林家花園，探索傳統工藝與文化資產之美。圖／新北市文化局提供

新北 文化局 彩繪

延伸閱讀

鹿港魯班公宴 大葉大學生當志工推廣榫卯工藝

林保署修復活化日治時期宿舍 獲全球卓越金獎

全台戶外教育教材徵集 台南市隆田國小獲主題課程特優

攀百年老樟樹、玩密室脫逃 桃園11校暑期SDGs育樂營即起報名

相關新聞

現省快2萬...北市擴大「皮蛇」疫苗補助對象 蔣萬安：8月上路

台北市長蔣萬安今宣布8月1日起加碼擴大帶狀疱疹疫苗補助政策，全額補助設籍北市年滿50歲以上低收、中低收入戶者2劑疫苗，減輕弱勢族群罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）所衍生的疼痛與經濟負擔，現省快2萬元。新政下修補助年齡、取消特定疾病限制，預計2.1萬人受惠。

北市重陽禮金優化領取 敬老卡升級擴增通路

台北市長蔣萬安昨出席「九久共好、愛在重陽」記者會，宣布今年重陽禮金領取時程、多項敬老卡升級措施，包含下月起，每月點數提升至六百點，其中明年下半年，三百點用途可擴大到超市等通路使用。

新北修法 安裝住警器 全市住宅納入

新北市修正「應設置住宅用火災警報器場所」規定，過去僅要求學生承租場所、特定租賃住宅、供人留宿違章建築及曾發生火警等公告場所須設置住警器，此次擴大至全市供居住使用建物。未依規定設置或維護住警器，可處六千至三萬元罰鍰。

借鏡芝加哥河岸經驗 侯友宜推淡水河口水上活動管理平台

新北市長侯友宜十七日至廿三日出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河濱步道，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。淡江大橋通車後，淡水河口水上活動日益多元，侯友宜指示成立「淡水河口水岸活動管理平台」，在推動水域休閒產業發展時兼顧公共安全，參考芝加哥經驗，打造更具吸引力的親水空間，讓河流融入市民日常，創造多贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。