現省快2萬...北市擴大「皮蛇」疫苗補助對象 蔣萬安：8月上路

台北市長蔣萬安今宣布8月1日起加碼擴大帶狀疱疹疫苗補助政策，全額補助設籍北市年滿50歲以上低收、中低收入戶者2劑疫苗，減輕弱勢族群罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）所衍生的疼痛與經濟負擔，現省快2萬元。新政下修補助年齡、取消特定疾病限制，預計2.1萬人受惠。

帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒再活化後引起的疾病，好發於50歲以上民眾及免疫低下者，當病毒復發後，皮膚出現沿著神經節分布的紅疹與水泡及併發神經痛，嚴重影響生活品質。衛生局說，帶狀疱疹疫苗每劑約8500至9000元，實際收費依各醫院或診所不同而有些差異。

蔣萬安今天上午在市政會議中指出，對於台北市年長者或有特殊疾病給予帶狀皰疹疫苗免費注射，條件包括必須設籍北市、65歲以上中低收入且必須符合重大傷病或愛滋病感染者、脾臟缺損民眾，全額補助2劑帶狀皰疹疫苗。

他說，為了進一步擴大照顧廣大長者，維護他們健康，減輕罹患帶狀皰疹患者所衍生各項醫療及經濟負擔，從今年8月1日起北市帶狀皰疹疫苗2劑全額補助對象擴大到設籍北市年滿50歲以上中低收入戶且取消特定疾病的限制，讓更多有需要的市民朋友可獲得實質照顧，落實健康平權。

蔣萬安指出，後續相關執行計畫及配套措施，請衛生局規畫辦理，並協同社會局聯絡各區公所里鄰長聯絡系統，主動針對符合資格的中低收入戶家庭、家長通知及關懷的服務，同時強化第一線衛教工作，提升疫苗接種相應的認識及意願，確保政策資源能被有效利用，提升弱勢族群的免疫保護力。

衛生局表示，目前補助的疫苗為非活性基因重組疫苗，需完整接種2劑，第1劑、第2劑疫苗接種間隔2至6個月，接種後具有長期保護力。此外，保持規律的作息、避免熬夜、盡量降低生活與工作的壓力、均衡飲食、接種疫苗等提升自身免疫力，可降低帶狀疱疹及其併發症的發生。

衛生局指出，新政策除下修補助年齡，更取消特定疾病限制，預計有2萬1000名市民可獲得實質照顧，符合條件的市民可至台北市立聯合醫院（忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明）及附設12區院外門診部接種疫苗，並攜帶攜帶健保卡、低收或中低收入戶證明。