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板南線軌道側冒煙事件 北捷：電纜絕緣異常

中央社／ 台北23日電

針對北捷板南線板橋站往南港展覽館方向軌道側昨晚冒煙霧，台北捷運公司今天表示，連夜檢修研判為第三軌預埋管內一條直流電纜絕緣異常，導致電纜過熱所致，已隔離，確認安全。

針對板南線昨晚發生軌道側冒煙事件，北捷昨晚說明，於晚間8時28分板橋往南港展覽館方向列車專員回報前方有煙霧，檢視後列車慢速通過，沒有停駛，結束營運後將做進一步檢查。

北捷今天接續說明，經維修人員連夜檢修，研判為第三軌預埋管內一條直流電纜絕緣異常，導致電纜過熱產生煙霧。經將異常電纜隔離，並全面檢測該區域其餘電纜設備為正常，已確認安全無虞。

至於昨晚有旅客在事發當下聽到聲響。北捷說，主因是電纜絕緣異常造成短路所產生，經查當時捷運列車及軌道等設施設備均正常。另外，第三軌蓋板上方的燒焦痕跡，經維修人員下軌道檢查，確認是預埋管內電纜異常，將管口填塞物噴濺至蓋板所致。

此外，北捷補充，21日板南線忠孝復興站部分月台門於列車停妥後未自動開啟，經維修人員詳細檢修，確認原因為電路板異常影響開門迴路所致，更換異常電路板後，觀察迄今均正常啟閉。

北捷 板南線 板橋

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