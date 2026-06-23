天價遮陽傘？議員爆1座成本逾700萬、藏資料 北市府：預算為整體規畫

天氣日漸炎熱，北市府效仿首爾推動人行道遮陽傘設施，規畫8月將在信義區打造的8座行人遮陽傘，不過議員調閱預算資料發現每座傘成本高達740萬元，遠超鄰近新北市90萬，向都發局索資，市府疑「藏資料」將成本概估拿掉事後才補上，質疑中間有人謀不臧。都發局強調，預算為整體規畫改善，並非只有遮陽傘本體，前期投入雖高但可降低後期維護頻率。

針對議員質疑基本設計報告缺頁一事，都發局說，市府秉持公開透明原則無需規避監督或隱匿資訊情事，是因短時間內接獲大量索資，提供資料有頁面遺漏已於當日補正。

民進黨議員簡舒培今天與議員參選人馬郁雯、陳又新舉行記者會，簡指出，在2025年6月蔣萬安與李四川拍板由都發局規畫、新工處施作行人遮陽傘相關工程，在2026年2月建築師給予基本設計報告中8座遮陽傘金額為1405萬，平均一把傘造價為146萬元，然而都發局在4月申請平均地權基金經費卻變成4966萬，一把傘造價變成744萬元，但調閱資料卻發現光是照明工程兩者相比就暴增17倍，單座從原本4萬多變成74萬餘元。

簡舒培說，向都發局索資後第一時間拿到的「第二階段基本設計報告」竟缺少一頁，且頁碼呈現方式不一，直到當晚才將缺頁地方補上，就是最初估算1405萬量體計算分析與成本概估，預算暴增、加上資料提供不全，質疑是為拚政績趕工，「還是有人謀不臧？」

馬郁雯表示，僅一隔之河新北市去年10月有議員提出質詢，半年時間就已完成兩座，單座造價成本也不過90萬元；陳又新也說，遮陽傘施作不僅未公開招標，新工處今年2月針對松山信義專案路面及附屬設施更新工程招標，當時招標內容隻字未提遮陽傘，但正式契約內容卻出現「含遮陽傘」等相關文字，痛批是先射箭再畫，有圖利特定廠商之嫌。

都發局表示，8座遮陽設施工程預算約4966萬元，另依公共工程規定編列設計監造費約991萬元，其中，遮陽設施本體、機電照明及排水等附屬設施平均單座材料成本約146萬元，其餘則為整體公共工程所需基礎設施、施工及相關配套費用。

都發局強調，本案並非單純購置市售遮陽傘，而是結合人行環境改善、都市景觀設計及降溫需求所推動的公共工程，除本體外包含基地調查、規畫設計、結構計算、機電照明、排水設計、地下管線及施工整合等項目，作為示範計畫，規畫階段即以至少20年使用年限為目標，並從全生命周期成本角度設計。雖前期投入高但可有效降低更新及汰換頻率。