不用司機了？北市宣布自駕公車計畫 明年開放民眾試乘

台北市推動智慧交通再跨一步。台北市長蔣萬安23日在市政會議宣布，北市自駕公車將分三階段推動，今年第三季先於台北市立動物園啟動自駕車試點營運，第四季導入自駕小巴進入公車專用道測試；明年北士科將成為自駕實驗沙盒，並規劃開放民眾試乘，目標2028年擴大至各公車專用道測試運行，打造AI智慧城市新里程碑。

蔣萬安表示，北市已規劃自動駕駛發展三階段期程，首先在今年第三季於封閉場域啟動自駕車營運，目前選定台北市立動物園作為試點；第四季則將導入自駕小巴，在白天離峰時段於公車專用道進行概念驗證（POC）測試，同時勾勒智慧道路建設藍圖。

第二階段將於2027年上半年展開，北投士林科技園區將成為自動駕駛實驗沙盒，率先導入無人灑水車及無人清潔車等載物車輛上路測試，市區公車專用道智慧道路系統也將持續擴建升級。此外，預計明年第二季完成自駕小巴測試，並研議開放民眾試乘；同時導入自駕大巴，於信義路公車專用道進行測試行駛。

第三階段則預計於2027年下半年啟動，北市將以全新打造的全自駕公車，分別於北士科及信義路公車專用道測試運行，並持續加速智慧道路建設。蔣萬安表示，目標在2028年讓自駕公車擴展至更多公車專用道測試，原則上每條公車專用道都配置一輛自駕公車，逐步建立完整自駕運輸網絡。

除宣布自駕車推動時程外，蔣萬安也要求市府加速AI治理布局。他表示，台北市政府將於2027年底前達成「AI無門檻、人人都能用」目標，由資訊局開發的AI Agent「CiviClaw」將成為市府智慧助理，協助提升便民服務、政府治理及內部行政效率。

另外，北市府也宣布擴大帶狀皰疹疫苗補助，自今年8月1日起，補助對象由原本65歲以上且具有特定疾病的中低收入戶，放寬為設籍台北市、年滿50歲以上的中低收入戶，並取消特定疾病限制，希望降低弱勢長者罹患帶狀皰疹所衍生的醫療及經濟負擔。