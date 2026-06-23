陳聖文質疑北捷東環段經費暴增一倍 捷運局：通膨、大環境衝擊所致

北市捷運東環段工程陸續招標、啟動工程，民進黨北市議員參選人陳聖文今開記者會，質疑北市府在民國112年3月核定的東環段經費為1024.86億元，卻在2年後一口氣暴增1956.72億元，且得標廠商皆為互助營造。捷運局回應，各城市的重大軌道建設，均面臨多次流標及大幅調整預算情形，採購也符合程序並經議會同意。

陳聖文表示，行政院在民國112年3月，核定台北市政府送審的東環段總經費為1024.86億元，但蔣萬安市府竟在114年6月提出檢討，將經費一口氣調漲至1956.72億元，漲幅將近一倍。市府提出的理由是新冠肺炎疫情與俄烏戰爭，導致缺工缺料及物價上漲。

他認為，新冠疫情爆發於109年上旬，俄烏戰爭開打則於111年2月，相關的通膨與缺工缺料現象早在111年間就已反映在市場上。然而，112年3月核定的1024億元預算，應該已經將這些工程成本精算在內。

此外，陳聖文質疑招標的過程，東環段位於文山區的CF763標（動物園段），已經在113年10月以原先的預算規模，成功決標給「互助營造與日商華大林組」，並於同年年底順利開工，在加速後續招標作業之後，讓其餘標案陸續決標並開工，且得標者又是「互助營造」。

捷運工程局回應，受大環境影響，各城市的重大軌道建設，均面臨多次流標及大幅調整預算情形，東環段並非個案。

捷運局說，東環段各標均依政府採購法，採公開招標及召開廉政會議等作為，但仍分別歷經多次流標，經依採購法公開徵求廠商意見滾動檢討招標文件及調增預算，在報請中央審核的修正計畫預算額度內，並經議會同意在案，終於順利決標。

捷運局說，東環段如一再延遲決標，將因通貨膨脹造成更大的建設成本、影響全線通車，衝擊計畫效益。