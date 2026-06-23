快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陳聖文質疑北捷東環段經費暴增一倍 捷運局：通膨、大環境衝擊所致

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市議員參選人陳聖文質疑捷運東環段經費暴增。記者邱書昱／攝影
民進黨北市議員參選人陳聖文質疑捷運東環段經費暴增。記者邱書昱／攝影

北市捷運東環段工程陸續招標、啟動工程，民進黨北市議員參選人陳聖文今開記者會，質疑北市府在民國112年3月核定的東環段經費為1024.86億元，卻在2年後一口氣暴增1956.72億元，且得標廠商皆為互助營造。捷運局回應，各城市的重大軌道建設，均面臨多次流標及大幅調整預算情形，採購也符合程序並經議會同意。

陳聖文表示，行政院在民國112年3月，核定台北市政府送審的東環段總經費為1024.86億元，但蔣萬安市府竟在114年6月提出檢討，將經費一口氣調漲至1956.72億元，漲幅將近一倍。市府提出的理由是新冠肺炎疫情與俄烏戰爭，導致缺工缺料及物價上漲。

他認為，新冠疫情爆發於109年上旬，俄烏戰爭開打則於111年2月，相關的通膨與缺工缺料現象早在111年間就已反映在市場上。然而，112年3月核定的1024億元預算，應該已經將這些工程成本精算在內。

此外，陳聖文質疑招標的過程，東環段位於文山區的CF763標（動物園段），已經在113年10月以原先的預算規模，成功決標給「互助營造與日商華大林組」，並於同年年底順利開工，在加速後續招標作業之後，讓其餘標案陸續決標並開工，且得標者又是「互助營造」。

捷運工程局回應，受大環境影響，各城市的重大軌道建設，均面臨多次流標及大幅調整預算情形，東環段並非個案。

捷運局說，東環段各標均依政府採購法，採公開招標及召開廉政會議等作為，但仍分別歷經多次流標，經依採購法公開徵求廠商意見滾動檢討招標文件及調增預算，在報請中央審核的修正計畫預算額度內，並經議會同意在案，終於順利決標。

捷運局說，東環段如一再延遲決標，將因通貨膨脹造成更大的建設成本、影響全線通車，衝擊計畫效益。

捷運 通膨 北市府

延伸閱讀

中央總預算卡關…六大社福津貼調升恐暫緩 台南逾6萬弱勢受影響

步道整建 高雄蓮池潭東側未升級

國1北外環交流道最快10月通車 永康交流道恐仍塞車

基隆全新市立田徑場9月試營運 邱佩琳「開箱」變身AI智能運動中心

相關新聞

北市重陽禮金優化領取 敬老卡升級擴增通路

台北市長蔣萬安昨出席「九久共好、愛在重陽」記者會，宣布今年重陽禮金領取時程、多項敬老卡升級措施，包含下月起，每月點數提升至六百點，其中明年下半年，三百點用途可擴大到超市等通路使用。

新北修法 安裝住警器 全市住宅納入

新北市修正「應設置住宅用火災警報器場所」規定，過去僅要求學生承租場所、特定租賃住宅、供人留宿違章建築及曾發生火警等公告場所須設置住警器，此次擴大至全市供居住使用建物。未依規定設置或維護住警器，可處六千至三萬元罰鍰。

借鏡芝加哥河岸經驗 侯友宜推淡水河口水上活動管理平台

新北市長侯友宜十七日至廿三日出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河濱步道，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。淡江大橋通車後，淡水河口水上活動日益多元，侯友宜指示成立「淡水河口水岸活動管理平台」，在推動水域休閒產業發展時兼顧公共安全，參考芝加哥經驗，打造更具吸引力的親水空間，讓河流融入市民日常，創造多贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。