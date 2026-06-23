新北商圈、夜市自備或租借環保容器 送消費金、郵政禮券

落實源頭減塑並鼓勵民眾減少一次性產品的使用，新北市環保局推出「來新北逛商圈、迺夜市 不塑消費好康三重奏」系列活動，結合新北知名老街商圈及夜市推出環保容器租借體驗，自即日起至10月31日止每周六在各大指定商圈或夜市設置容器租借攤位，民眾只要「自備」或「租借」容器，就能獲得最高60元的消費金。11月底前實際體驗不塑消費還有機會抽中2000元郵政禮券。

環保局表示，為了讓源頭減量觀念深植市民心中，近年來陸續推動多項減塑政策，陸續打造深坑、三峽老街成為新北不塑商圈，攜手商圈內店家共同營造友善的不塑消費環境，從輔導店家不主動提供購物用塑膠袋，到設置reBAG循環平台提供二手袋借用等，皆獲得民眾及店家的支持。

今年聯合新北老街商圈及夜市辦理系列活動，除了既有的深坑老街、三峽老街、樹林興仁花園夜市及汐止觀光夜市外，今年新增輔導金山老街、鶯歌龍鳳夜市及蘆洲廟口夜市加入不塑行列。

第一重好康「好康報報抽不塑即享券」線上分享活動已於6月15日截止，民眾可至Facebook新北i環保粉絲專頁查詢自己是否是幸運得主。

好康第二重自備享回饋、租借拿金券，即日起至10月31日止每周六在活動的指定老街或夜市巡迴辦理，民眾只要自備非一次性材質容器或現場支付押金借用乾淨的循環容器，經確認後即可獲得50元不塑消費金，現場與活動文宣合照並於社群打卡分享，還能再加碼獲得10元消費金。

另即日起至11月30日前，凡在活動商圈或夜市的指定店家進行不塑消費，包含自備購物袋購物或外帶以環保容器盛裝，即可與現場張貼的活動文宣合照上傳至活動網站登錄，就有機會獲得2000元的郵政禮券。

環保局說，雖然目前中央法規尚未規範商圈及夜市禁止免費提供塑膠袋，但從生活中減少塑膠用品是每位民眾維護下一代環境所責無旁貸的使命，邀請大家一起實踐「自備、重複、少用」，在享受在地美食的同時，也共同打造兼具觀光、娛樂與環保的綠色友善商圈。