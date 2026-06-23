北市重陽禮金優化領取 敬老卡升級擴增通路

台北市長蔣萬安昨出席「九久共好、愛在重陽」記者會，宣布今年重陽禮金領取時程、多項敬老卡升級措施，包含下月起，每月點數提升至六百點，其中明年下半年，三百點用途可擴大到超市等通路使用。

蔣萬安說，接下來市府加速二代卡換發，若全面換發完成，會讓敬老愛心卡點數可累積，目前使用範圍也是全國之冠，包括十二個交通運具、七十一處場館、廿一處聯醫門診扣抵掛號費；七月起還有YouBike 2.0E前卅分鐘免費等，希望讓長輩健康快樂安老。

社會局表示，明年上半年敬老卡點數將提高桃園機場捷運、雙層觀光巴士的補助額度、並率全國之先開放北捷攜帶自行車單程票及藍色公路使用；下半年開放使用於藥局、超商、超市、農會等生活用品通路。

昨天記者會，社會局也邀請退休後勇闖日本遊學、征服朝聖之路、且擁卅餘張證照的「老頑童」劉孟德現身說法，展現人生下半場依可精采無比。

社會局表示，北市府今年重陽敬老禮金將持續優化領取便利性，申請登記匯款將最早入帳，首波將在九月一日撥款入帳，即日起至八月十四日前，可至社會局網站線上填寫或各區公所填寫匯款同意書。

選擇敬老禮金採敬老卡「靠卡領取」，九月七日至十八日期間，可至北捷車站悠遊卡加值機、四大超商或美廉社靠卡「嗶」一下，禮金直接儲值進卡；親領現金則是十月十五至十七日，依各區公所公布時間地點領取。