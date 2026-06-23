借鏡芝加哥河岸經驗 侯友宜推淡水河口水上活動管理平台

新北市長侯友宜十七日至廿三日出訪美國，率市府團隊實地考察芝加哥河濱步道，借鏡河岸空間活化及親水環境營造經驗。淡江大橋通車後，淡水河口水上活動日益多元，侯友宜指示成立「淡水河口水岸活動管理平台」，在推動水域休閒產業發展時兼顧公共安全，參考芝加哥經驗，打造更具吸引力的親水空間，讓河流融入市民日常，創造多贏。

芝加哥的河濱步道用心規畫出河岸六大用途，包括公共藝術、生態教育、互動水景、戶外表演、水上活動及餐飲觀景，透過多元活動與設施，滿足不同年齡層市民需求。

河濱步道重視景觀設計與生態保護，兼顧公共使用效率與互動體驗，曾被金融時報評為「真正的城市客廳」，成為全球水岸活化典範。

侯友宜說，考察過程可以看見河面上有多元水上活動，包括水上觀光巴士、遊湖船艇及私人獨木舟等，帶動河岸觀光休閒產業發展，讓喜愛水上運動民眾擁有完善活動空間；沿岸有水上警察巡邏，維護水域活動秩序。

淡江大橋通車後，淡水河口兩岸有愈來愈多元的水上活動陸續展開，侯友宜說，市府樂見相關產業成長，也重視公共安全，成立「淡水河口水岸活動管理平台」，透過跨機關合作與安全管理機制，輔導水域活動及相關產業健全發展，讓產業在安全基礎下持續推進。