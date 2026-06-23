新北修法 安裝住警器 全市住宅納入

新北市修正「應設置住宅用火災警報器場所」規定，過去僅要求學生承租場所、特定租賃住宅、供人留宿違章建築及曾發生火警等公告場所須設置住警器，此次擴大至全市供居住使用建物。未依規定設置或維護住警器，可處六千至三萬元罰鍰。

今年二月間，泰山區某住宅發生火警，住警器鳴動後，住戶第一時間逃生並報案，消防員破門搶救，布設水線滅火，有效阻隔延燒；五月間，新莊區思源路一戶住宅廚房因鍋具過熱起火，屋主也因住警器警報獲救。

新北消防局統計，二○一九年至今年五月底，全市住警器成功示警案例累計八四六件，已是居家防火不可或缺的重要防線；不過全市仍有五萬六六一四戶尚未安裝，將優先針對民眾檢舉、陳情及有重大公安疑慮案要求改善；一般住宅以宣導、輔導及鼓勵自主安裝為主要方向，不逐戶稽查。

消防局今年編列二百萬元經費，購買七一四二個住警器，優先提供弱勢族群及有需求家庭安裝。

住警器能及早偵測火煙並發出警報，有助爭取逃生時間，降低傷亡風險。消防局火災預防科長羅丁仁表示，至今年五月，累計推廣六十九萬七四七五戶完成安裝，扣除宣導後拒絕安裝的二萬四九三六戶，安裝率達百分之九十八點一四，剩餘未安裝戶是未來推廣重點。

依新北市火災預防自治條例規定，若場所管理權人違反規定，消防機關可命限期改善，未改善可裁處六千元以上、三萬元以下罰鍰，得按次連續處罰。

議員陳世軒建議結合民政系統，加大社區推廣力道；配合社會局定時更新弱勢、獨居長者清冊。議員陳偉杰說，今年四月質詢要求比照高雄，將五層樓以下老舊公寓、透天厝及平房等高風險住宅全面納入強制設置範疇，此次修法回應民意。