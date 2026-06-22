快訊

駐監察院保六警傍晚巡查 驚見技工「頭部受創」陳屍庫房

國泰投信爆爭議！8檔基金啟動淨值重算 董事郭明鑑請辭

掌舵聯準會19年…前主席葛林斯班辭世 享嵩壽100歲

聽新聞
0:00 / 0:00

信義區負載過高21日釀停電 台電盼地方支持改善工程

中央社／ 台北22日電

台電今天表示，因低壓線路負載過高造成設備燒損，台北市信義區永吉公園一帶21日停電；過去已針對永吉公園周遭用電負載增加提出改善計劃，但持續溝通下地方仍有疑慮，台電將持續與周邊住戶協調，盡速增設變電設備。

台電今天透過新聞稿表示，昨天晚間台北市信義區永吉公園一帶175戶停電，主因為低壓線路負載過高造成設備燒損，台電第一時間派員到場，經評估需開挖路面才能查修故障點，致搶修較耗時，經加派人力漏夜搶修，已於今天清晨6時全數復電。

針對部分報導指昨天事故造成「人孔蓋爆炸」，台電澄清，本案僅低壓手孔的台電線路燒損冒煙，並無孔蓋爆炸狀況，與近期其他高壓人孔降埋，電纜故障因密閉空間導致空氣膨脹後，無處宣洩引發孔蓋噴飛的狀況不同。

針對永吉公園周遭用電負載增加，台電表示，已於5月27日提出配電設備設計改善計畫，規劃增設變壓器及低壓管線分散負載，但持續溝通下地方仍有疑慮，且須經地方政府核發路證才可施工，台電將持續與周邊里長及住戶協調，盡速增設變電設備。

台電說明，近年隨北市民生及商店用電大幅增加，低壓負載增加太快，早期地下化的低壓管路難以擴充容量，而面臨設備燒損、冒煙、故障等問題，需加速推動線路更新、變壓器設備增設等改善作業。

台電提到，大台北地區是全台最早進行線路地下化的區域，隨著民生用電大幅增加，部分地下管線須更新替換，區域用電負載也須同步調整。

台電表示，電力設備需社會各界的支持，目前已針對雙北地區老舊線路提出更新規劃方案，將持續與地方溝通，盼加速推動改善工程以確保供電安全及穩定。

台電 信義區 停電

延伸閱讀

一個月爆兩次！北市信義區長春里停電 里長急開辦公室供冷氣

高壓電纜接頭故障！高雄鼓山三民區一度逾4000戶停電

中山大學停電近1小時 台電初判校方自有設備故障

台灣電力供給告急？法人揭重電產業「供不應求」投資戰略

相關新聞

一個月爆兩次！北市信義區長春里停電 里長急開辦公室供冷氣

台北市信義區忠孝東路五段423巷，昨天晚間9點多時發生地下人孔蓋冒煙，隨後發生停電狀況，信義區長春里長許錦忠表示，疑似用電量過高，這個月也發生過兩次。台電表示，已於今日6點修復故障低壓電纜，全部復電妥。

北市信義區永吉公園175戶停電 台電今曝精華區停電原因及解方

21日晚間台北市信義區永吉公園一帶175戶停電，令各界意外，台電第一時間派員到場，經評估需開挖路面才能查修故障點，致搶修較耗時，經加派人力漏夜搶修，已於22日清晨6時全數復電。

端午喜迎5隻拉拉寶寶 惠光導盲犬學校再添生力軍

端午連假傳來喜訊，惠光導盲犬學校再添生力軍。來自日本茨城導盲犬協會的導盲犬媽媽Tessa，6月20日順利產下5隻拉布拉多幼犬，包括1隻黑色母犬及4隻公犬，為台灣導盲犬培育注入新希望。

蔣萬安解決缺「公」研發CiviClaw 明年底公務員人手一隻AI助手

北市長蔣萬安推出革新政見，解決公務員缺「公」，規畫明年底前，市府公務員每人配置ＡＩ助手。北市資訊局正專案研發符合公務員使用的「CiviClaw」ＡＩAgent，局長趙式隆表示，未來北市府每一台電腦都有ＡＩAgent，「公務員上班都會帶著一隻龍蝦當助手」。

蘇辦嗆李四川欺壓艱苦人 李辦回擊蘇巧慧與網軍融為一體

國民黨新北市長李四川昨日在董事長開講節目要求對手不要糟蹋「艱苦人家庭」，民進黨新北市長蘇巧慧陣營今天被問到此事時指出，一個在小琉球欺凌其他艱苦人的家族、一個出身公務員卻住頂級樓中樓豪宅的李四川，是不是符合大眾對於艱苦人的定義，就讓民眾去評價。

國外無人計程車已上路 學者：北市無人公車在專用道更安全

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪提出，無人自駕車將在北市落地。學者表示樂觀其成，不過在安全性、可行性之下營運之外，也需考量民眾的接納度，但該政策對於智慧運輸系統產業上一定是正向發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。