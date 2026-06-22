信義區負載過高21日釀停電 台電盼地方支持改善工程

台電今天表示，因低壓線路負載過高造成設備燒損，台北市信義區永吉公園一帶21日停電；過去已針對永吉公園周遭用電負載增加提出改善計劃，但持續溝通下地方仍有疑慮，台電將持續與周邊住戶協調，盡速增設變電設備。

台電今天透過新聞稿表示，昨天晚間台北市信義區永吉公園一帶175戶停電，主因為低壓線路負載過高造成設備燒損，台電第一時間派員到場，經評估需開挖路面才能查修故障點，致搶修較耗時，經加派人力漏夜搶修，已於今天清晨6時全數復電。

針對部分報導指昨天事故造成「人孔蓋爆炸」，台電澄清，本案僅低壓手孔的台電線路燒損冒煙，並無孔蓋爆炸狀況，與近期其他高壓人孔降埋，電纜故障因密閉空間導致空氣膨脹後，無處宣洩引發孔蓋噴飛的狀況不同。

針對永吉公園周遭用電負載增加，台電表示，已於5月27日提出配電設備設計改善計畫，規劃增設變壓器及低壓管線分散負載，但持續溝通下地方仍有疑慮，且須經地方政府核發路證才可施工，台電將持續與周邊里長及住戶協調，盡速增設變電設備。

台電說明，近年隨北市民生及商店用電大幅增加，低壓負載增加太快，早期地下化的低壓管路難以擴充容量，而面臨設備燒損、冒煙、故障等問題，需加速推動線路更新、變壓器設備增設等改善作業。

台電提到，大台北地區是全台最早進行線路地下化的區域，隨著民生用電大幅增加，部分地下管線須更新替換，區域用電負載也須同步調整。

台電表示，電力設備需社會各界的支持，目前已針對雙北地區老舊線路提出更新規劃方案，將持續與地方溝通，盼加速推動改善工程以確保供電安全及穩定。