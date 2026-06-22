涉偷拍醫美診所疑換院服務 北市：已派員稽查

醫美偷拍餘波盪漾，台北市議員洪婉臻今天表示，有停業診所通知客戶轉往他院，標榜「原班人馬親自服務」，質疑勒令停業恐淪笑柄；北市衛生局表示，已派員稽查。

台北市政府衛生局表示，已派員稽查相關檢舉案件。此外，自5月初偷拍案爆發迄今，共4家業者因針孔偷拍被處停業6個月，並處罰鍰新台幣50萬元整。

衛生局說明，若為停業診所，病歷應自行保存，不可移轉。且停業診所的負責醫師（診所院長），停業期間不得執行醫療業務，依醫師法第29-1條規定，醫師受停業處分仍執行業務者，廢止其執業執照；受廢止執業執照處分仍執行業務者，得廢止其醫師證書。

民進黨台北市議員洪婉臻透過新聞稿表示，日前有多間連鎖醫美診所捲入偷拍風波，台北市衛生局勒令停業。近日卻接獲民眾投訴，有被勒令停業診所通知原店客人至所謂「安心售後服務院所」，標榜由「原班人馬親自服務」。

洪婉臻說，訊息僅隱晦提及「安心售後服務院所」，未提供診所名稱；但查詢地址發現是另一家Google地圖顯示已「暫停營業」但實際仍在營運的診所。

她質疑，若業者聯繫既有客人，安排前往另一家不同名稱診所繼續療程，是否涉及遭勒令停業診所另行設立或實質承接業務；若非同一家醫療機構，其他診所的病人資料是否可共享或開放給新診所使用。

洪婉臻強調，這涉及病人個資與醫療安全，病歷、療程紀錄、術前術後影像、健康狀況、過敏史、施作紀錄，甚至可能連原先偷拍的醫療畫面，都是高度敏感的醫療個資，不是診所可以隨著招牌更換而一併移轉的「客戶資產」。

她認為，醫美診所偷拍遭勒令停業不到1個月，就傳出疑似改由其他診所承接既有客戶服務，民眾會質疑公權力何在，究竟是勒令停業，還是「停業、不停生意」；若只要換到其他診所，再由原診所的其他醫師承接原有業務，就能延續遭勒令停業診所的服務，勒令停業的行政處分將淪為笑柄。