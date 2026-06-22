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貨櫃長期佔道終移除 淡水區埤島里爭取設YouBike站點

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
長達10多年佔據國有地的貨櫃，終於在日前被移除。圖／紅樹林有線電視提供
長達10多年佔據國有地的貨櫃，終於在日前被移除。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區台二線(淡金路三段)往淡水方向的林子公車站牌旁，過去長期以來被放置了一個顯眼的「粉紅色貨櫃」。該貨櫃因長期違法佔用國有地及路邊空間，嚴重妨礙了往來行人的通行，更因體積龐大，直接阻擋了駕駛人的行車視線，對當地的公共交通安全造成了極大的隱憂。因此在里長的反應之下，現在該貨櫃終於被移除並還路於民。

埤島里長蔡正忠表示，該路段平日車流量大，粉紅貨櫃卡在公車候車亭旁10多年，長期廢棄，確實有安全上的疑慮。為了保障里民與用路人的生命財產安全，因此積極向相關單位反應。經通報後，新北市政府拆除大隊隨即派員前往現場張貼公告後，貨櫃主人也自行移除。

在法規與民意的推動下，該貨櫃主人已於日前主動將貨櫃移走，解決了長久以來的路障。貨櫃移開後，埤島里長蔡正忠隨即發起號召，帶領里內的志義工團隊挽起袖子清理現場環境，並結合環保局清潔隊的協助，迅速讓該處恢復乾淨整潔的面貌。未來里長也希望向交通局爭取設置youbike站點，成為方便民眾使用的單車租借站。

YouBike 淡水 公車

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