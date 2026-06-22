淡水區坪頂國小畢業成果展 靜態創作結合動態演出展現自信風采

新北市淡水區坪頂國民小學舉辦「114學年度畢業生學習成果展」。這場由六年甲班師生共同籌畫的盛會，不僅是孩子們六年學習成果的總檢閱，更是他們邁向下一學習階段的「自信宣言」。全校親師生齊聚一堂慶賀，也共同見證這場兼具人文深度與青春活力的視覺與聽覺饗宴。

走進展覽會場，首先映入眼簾的是琳瑯滿目的靜態作品展。六年甲班的孩子們在語文與閱讀教育的深耕成果，轉化為一冊冊精裝的精采作品，包括了，「點石成金」、「閱讀越愛讀」、「報紙裡的大世界」，這些作品展現出坪頂教師在閱讀與寫作的深耕，使孩子可任意堆疊文字的厚度。而在動態展演方面則是另番多元才藝的大爆發，同學們以絕倫的團隊默契，提供觀賞者另一份活力熱舞饗宴，展現畢業生滿滿的青春朝氣與自信。

坪頂國小校長蔡明雄表示，六年甲班雖然班級人數精緻，但凝聚力極強。這次成果展從靜態的文字累積到動態的才藝發表，充分實踐了「素養導向」的教育理念，看見每個孩子都能在舞臺上找到自己、釋放光芒，感到無比驕傲。

讓孩子們在溫暖的環境中茁壯，帶著飽滿的能量勇敢追夢。這場成果展不僅為六年甲班的小學生涯畫下完美的句點，更為他們開啟了通往未來的精彩大門。