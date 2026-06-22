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瑞芳河濱步道二期工程啟動 打造優質水岸環境

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳段河濱步道延伸優化工程工期預計約一年，打造安全舒適的休閒場域。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳段河濱步道延伸優化工程工期預計約一年，打造安全舒適的休閒場域。圖／觀天下有線電視提供

由經濟部水利署第十河川分署推動的「基隆瑞芳段河濱步道延伸優化工程」持續向前推進，第二期工程近日將正式開工，工程範圍自瑞芳橋延伸至安德宮段，除強化河岸防洪設施及堤岸穩定性外，也將增設巡防步道兼自行車道，進一步提升河岸休憩品質與通行安全，打造兼具防洪、生態及遊憩功能的優質水岸環境。

第二期工程將施作巡防步道約1,350公尺及堤岸基礎保護工程約850公尺，預計工期約一年。完工後除可進一步強化河岸穩定及防洪功能外，也將串聯既有河濱步道及自行車路網，提供民眾更安全舒適的休閒場域，讓基隆河沿岸景觀與休憩機能更加完善。

立法委員廖先翔邀集第十河川分署及地方里長等相關單位前往現場了解工程進度。與會里長對於中央持續投入資源改善河岸環境表示肯定，認為工程不僅有助提升防洪安全，也能提供居民優質的休憩空間。

廖先翔表示，基隆河瑞芳段河濱步道延伸優化工程兼顧防洪安全、生態保育及地方發展需求，感謝各單位共同努力推動建設，期待工程如期如質完成，為瑞芳打造更安全、更友善的水岸生活環境。

瑞芳 基隆

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