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蔣萬安解決缺「公」研發CiviClaw 明年底公務員人手一隻AI助手

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天出席萬華老人服務中心舉辦的「115年 九九共好 愛在重陽」記者會。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席萬華老人服務中心舉辦的「115年 九九共好 愛在重陽」記者會。記者邱德祥／攝影

北市長蔣萬安推出革新政見，解決公務員缺「公」，規畫明年底前，市府公務員每人配置ＡＩ助手。北市資訊局正專案研發符合公務員使用的「CiviClaw」ＡＩAgent，局長趙式隆表示，未來北市府每一台電腦都有ＡＩAgent，「公務員上班都會帶著一隻龍蝦當助手」。

趙式隆說，CiviClaw與過去傳統生成式人工智慧，最大差別是真的能幫忙執行任務，一般公務員過去使用電腦完成的工作都可以請AI Agent幫忙完成，如手上一堆資料，可以透過AI Agent幫忙寫出出國報告，但公務員還是必須再回來檢查內容對不對，相較傳統生成式人工智慧，AI Agent能做的，已能完成相對有複雜度的工作。

不過AI Agent仍有缺點，如因經驗不足可能會出現錯誤，所以北市府研發的ＡＩAgent系統，公務員角色還是需要「人類參與循環」（Human-In-The-Loop，HITL）幫小助理做出來的東西負責。

「北市府的系統也要防止失控或錯誤。」趙提到，有OpenClaw這樣的框架後，公務體系要使用人工智慧，處理上還是要防止可能出現的失控，因政府裡絕對不允許，所以重點是將北市府的AI Agent設計到符合公務員使用，將限定權限與使用範圍，限定這套AI Agent只能公務使用、甚至避免誤用。

趙式隆說，北市府正在研發的CiviClaw，跟輝達執行長黃仁勳推給企業使用的NemoClaw精神有一點相像，不過公部門的限制更多，如公務員相較企業負的責任相對重，所以會設定一些明確禁止事項，如遇到法條時AI Agent要特別回來提醒引用的法條出處，有防錯或防呆機制；公務員公文規定需要首長簽核，這部分就不能用AI Agent代勞，這是法規上的規定，都要設計進來。

「CiviClaw的研發工作，領域知識比工程科技更重要，市府內的公務員將扮演關鍵角色」，趙說，「AI無門檻，人人都可用的目標」將在2027年底前達成，市府已定調AI Agent為新基礎建設，所以原則上不只考慮將算力集中在某資料中心的傳統做法，而是與時俱進，納入包含AI PC等分散式框架執行的可能性。未來北市府的每一位公務員上班，無時無刻都有一位安全、有分寸且負責任的龍蝦助理一起完成任務。

蔣萬安 公務員 北市府

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