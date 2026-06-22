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侯友宜考察芝加哥Riverwalk 推動新北水岸觀光

中央社／ 新北22日電

新北市長侯友宜訪美，今天實地考察芝加哥河Riverwalk，借鏡其河岸空間活化及親水環境營造經驗，讓河流融入市民日常生活型態，盼吸取經驗推動新北水岸觀光。

新北市政府發布新聞稿指出，芝加哥Riverwalk設計師為約2公里長的河岸規劃出六大用途，包括公共藝術、生態教育、互動水景、戶外表演、水上活動及餐飲觀景，並透過多元活動與設施，滿足不同年齡層與興趣的市民需求。

侯友宜指出，新北市持續推動河岸整治及休憩設施，包括投入新台幣5.85億元優化金色水岸自行車道，讓淡水河融入市民日常的生活場域，成為互動與共享的活動空間。

市府表示，未來借鏡國際交流經驗，在相關休憩節點與互動空間的營造，予以更多元使用的考量，讓市民與旅客更有意願與機會在河岸停留、活動。

新北市府率20家智慧製造業者到芝加哥，參加2026北美自動化技術展並舉辦交流晚宴，邀美國商務部、AIT（美國在台協會）、伊利諾州及芝加哥政要、僑界代表與產業夥伴面對面交流，深化台美產業連結，協助新北企業拓展北美市場。

侯友宜指出，新北市是台灣重要的製造與科技城市，形成電子、通訊、智慧製造等產業聚落，登記企業超過32萬家。期待與美國夥伴建立長期、穩定且互信的合作關係，共同打造更具韌性、更有效率的供應鏈合作模式。

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