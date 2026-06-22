臺北敬老卡加碼至600點

照片取自臺北市政府

臺北市政府22日於萬華老人服務中心舉辦「115年九九共好・愛在重陽」記者會，由蔣萬安市長宣布115年重陽禮金領取時程及多項敬老卡升級措施，包含7月起每月點數將提升至600點、用途再擴大;更邀請退休後勇闖日本遊學、征服朝聖之路且擁有30餘張專業證照的「老頑童」劉孟德先生現身說法，展現人生下半場依然可以精彩無比的精神！此外現場也設置重陽禮金線上匯款及敬老健康守護專案互動區。

重陽敬老禮金登記匯款領取：首波將在9月1日撥款入帳，即日起至8月14日前可至社會局網站線上填寫或至各區公所填寫匯款同意書。

敬老卡「靠卡領取」：9月7日至9月18日期間至臺北捷運各車站悠遊卡加值機、四大超商或美廉社，靠卡「嗶」一下，禮金直接儲值進敬老卡。

親領現金：在10月15日至10月17日依照各區公所公布的時間地點領取。

歡迎長輩朋友透過喜歡的方式領取重陽敬老禮金。

臺北市敬老卡使用範疇已居全國之冠，可暢行於12項交通運具、71處公有場館及 21 處臺北市立聯合醫院門診，蔣萬安表示，日前已在市政會議拍板，敬老愛心卡將打造為「健康生活卡」的施政目標，臺北敬老卡要持續擴大、升級，也樂見其他縣市與臺北攜手，一同推動，讓長輩樂活慢老。

臺北市在長者福利的佈局具備長期的延續性與前瞻性，多項深耕多年的政策在今年更迎來全面升級：

115年7月起將每月點數調高到600點、門診掛號費增加關渡及萬芳2處市立醫院、推出市立聯合醫院「敬老健康守護專案」補助部分健檢項目（包含癌症、心血管檢查），及YouBike2.0E電輔車前30分鐘免費等多項新措施。

而116年上半年則將提高桃園機場捷運及雙層觀光巴士補助額度、率全國之先開放北捷攜帶自行車單程票及藍色公路使用；下半年開放使用於藥局、超商、超市、農會於生活通路使用，達成樂活目標。

北市府也將儘速執行二代卡全面換發事宜，並完成各通路及使用範圍的各項程式修正，全數換發完成後即可開放點數累積。實現讓敬老卡成為長輩朋友更好用、更便利的「健康生活卡」！

面對超高齡社會的來臨，社會局長姚淑文表示，臺北市政府將持續從福利制度、健康促進及社會參與等面向精進政策，讓每位長者都能安心生活、尊嚴老化，讓臺北市成為一座對長者最友善、最便利的幸福城市。

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