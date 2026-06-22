漏水鐵皮屋走出的公益鬥士 邱大信出書談恩典

出身台中大甲鄉下貧寒的邱大信，曾經全家8口擠在鐵皮屋內通舖，遇雨就得用水盆接水，差點就被送去當養子。但他從初中就開始打工賺錢，高商畢業一路從銀行基層做到襄理，而後被挖角到民間商銀，當到人人羨慕的協理，卻因種種人生磨難，提前退休，投入弱勢關懷服務超過二十年。在他70歲時，他完成「大信—邱大信的信心人生」一書，回顧一生走過崎嶇坎坷的道路，感受被一隻恩手牽引，雖然自身罹患鼻咽癌，經過多次化療、甚至氣切，但他決心在有生之年，仍會持續投入公益活動。

邱大信因自身的遭遇，對窮困人家特別的有感。他在49歲那年要辦提前退休時，人事單位警告他可能沒有退休金，他親筆寫封信給董事長，引用聖經馬可福音「一個人就算賺得全世界，卻喪失自己的生命，又有什麼益處呢？」他說，退休後會全職在教會服事，將餘生奉獻給神和弱勢，一切生活憑信心。結果董事長不僅准了他的退休，還給予雙倍退休金。

退休後，邱大信利用位在蘆洲區三民路26巷內的教會，成立新北市讓愛走動關懷協會，以及「33銀髮俱樂部」，開始為弱勢及社區長輩服務。在家樂福文教基金會合作支持下，白天到大賣場5個營業據點，載回當天到期的麵包，分送給弱勢家庭；晚上也到一家知名自助餐載回惜食分送；甚至晚上10點過後，再到公園發送麵包給街友，常常回到家已超過午夜了。

2015年中華基督教救助協會要在蘆洲區開設第一家「1919食物銀行」實體店面，邱大信從教會傳道退下來，擔任主任，協助案家每月領取食物。2年後又到協會的八里倉庫協助管理和親自分類整理，雖然自身罹癌，但拖著病體，他仍堅持要全面服務弱勢家庭。

新北市社會局長李美珍表示，市府推動惜食分享網，與中華基督教救助協會合作，媒合民間3部有冷凍和冷藏設備的惜食分享車，提升配送效率及食品保存品質，協助老人、兒少共餐單位能即時獲得新鮮且安全的民生物資援助，私公協力共同推動社會福利。

基督教救助協會理事長夏忠堅牧師以「一個難以描述的人」為全書寫序，譽他為神奇人物，人如其名，尤其是大信的毅力，令人折服。因為邱大信罹患鼻咽癌，經過多次化療，不能分泌唾液，但為了替急難家庭募款，仍揹著水袋，利用自製吸管，邊騎邊吸，完成15天的單車環台，連續10年，除非單車故障，否則不上保母車休息。

五股禮拜堂主任牧師王天佑表示，閱讀本書，會給人在軟弱中有扶持，在失望中有盼望，在低谷中有仰望的力量。