國外無人計程車已上路 學者：北市無人公車在專用道更安全

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪提出，無人自駕車將在北市落地。學者表示樂觀其成，不過在安全性、可行性之下營運之外，也需考量民眾的接納度，但該政策對於智慧運輸系統產業上一定是正向發展。

國防大學運籌系教授王中允表示，先前北市府就曾在信義路的公車專用道測試過無人自駕車，所以對於北市府拋出願景，「抱持很正向樂觀其成。」特別是運行的場域是在公車專用道上，交通環境相對來說安全，若能在安全性有通盤考量之下營運，也能補足當前駕駛長不足的狀況。

他說，以現在的智慧運輸系統發展，自駕公車不是艱難的議題，以國外而言，自駕計程車已有在多個國家城市運行，且自駕計程車還是行駛在一般的街頭，反觀自駕公車是在專用道上，相對來說更加安全。

他認為，智慧型運輸系統發展，應該是要落地運用在生活當中，而非只是雲端，自駕公車相關的營運等，對於台灣的智慧科技運輸產業上，一定會是正向的發展。

不過，王允中也說，在正式營運之前，需要有精密地沙盤推演，除了法律責任之外，對於未來可能發生任何的安全疑慮，都要預作規畫和研判。

他舉例，自駕公車曾經做過試營運，當時未將照後鏡的寬度算在裡面，因此打到行人的狀況，「但這也是很好的經驗，在試營運的時候找出來、將其修正，但也可能會被外界拿放大鏡檢視。」

再者，則是搭乘的民眾。王允中說，雖然自駕公車的安全性、可行性高，但是民眾在心理上可能無法馬上接受，也因此在未來該如何向民眾釋疑，將安全營運做到細緻，也是相關單位需要考量。「畢竟自駕公車的目的也是希望能解決駕駛荒的問題。」