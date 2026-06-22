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北市知名單車段「中社」完成公路車架 陳宥丞：我們做到了！

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陳宥丞在臉書表示，「今天！我們做到了！國際知名單車路段中社裝設公路車架啦。」 圖／引用自陳宥丞臉書
陳宥丞在臉書表示，「今天！我們做到了！國際知名單車路段中社裝設公路車架啦。」 圖／引用自陳宥丞臉書

推動自行車友善的北市議員陳宥丞，去年在議會交通部門質詢時，積極爭取自行車友安全、飲水及公路車架需求，隨即有扶輪社表達願意捐贈公路車架，近日台北市內國際知名的單車路段「中社」，已經完成裝設公路車架。

陳宥丞在臉書表示，「安全、飲水，公路車架，說到做到。」 他去年在議會質詢後，馬上收到車友的好消息，「扶輪社車隊總隊長看了影片後很感動，想要捐贈台北市政府公路車架」，經過六個月會勘、規畫、募集和設計，「今天！我們做到了！國際知名單車路段中社裝設公路車架啦。」

陳宥丞說，車友不用再苦惱停車和休息需求，更還給山友、行人和車輛安全通行空間，這是完美的公私協力，更是公路車友善的起步，讓台北成為健康運動的宜居城市，也打造國際觀光客來的友善運動形象。

陳宥丞在臉書表示，「今天！我們做到了！國際知名單車路段中社裝設公路車架啦。」 圖／引用自陳宥丞臉書
陳宥丞在臉書表示，「今天！我們做到了！國際知名單車路段中社裝設公路車架啦。」 圖／引用自陳宥丞臉書

單車 陳宥丞 北市

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