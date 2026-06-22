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新北市圖攜手周大觀基金會 真人圖書分享生命故事

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立圖書館長吳佳珊（左起）、周大觀文教基金會創辦人周進華、周大觀讀出希望中心主任金馨梅今簽署合作備忘錄。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館長吳佳珊（左起）、周大觀文教基金會創辦人周進華、周大觀讀出希望中心主任金馨梅今簽署合作備忘錄。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館今天與財團法人周大觀文教基金會創立的「周大觀讀出希望中心」簽署合作備忘錄（MOU），正式締結姊妹館。未來雙方將透過勵志書籍捐贈、公益講座及真人圖書等合作計畫，共同推廣閱讀與生命教育，讓民眾從閱讀文字進一步走進真實人生故事，感受生命力量。

簽約儀式由新北市立圖書館長吳佳珊與周大觀讀出希望中心主任金馨梅代表簽署，周大觀文教基金會創辦人周進華擔任見證人。

吳佳珊表示，閱讀不僅存在於書本之中，每一位勇敢面對生命挑戰的人，也都是一本值得細細閱讀的生命之書。未來將透過真人圖書館「借人」服務，邀請生命鬥士與民眾面對面交流，分享如何走過疾病、逆境與人生挑戰，讓更多人從真實故事中獲得勇氣與希望。

周大觀讀出希望中心此次也捐贈400餘冊勵志類書籍予新北市立圖書館典藏，內容涵蓋生命鬥士、自我成長及逆境突破等主題。新北市圖表示，民眾除可透過真人圖書館聆聽生命故事，也能透過閱讀相關書籍，感受熱愛生命、永不放棄的精神。

配合合作計畫，即日起至9月底，新北市立圖書館總館1樓同步推出「周大觀文教基金會勵志圖書展」。此外，6月27日將舉辦「微笑抗癌陶藝大師蔡正勝－活出無限可能」講座，邀請有「台灣超人」之稱的陶藝家蔡正勝分享生命歷程。

蔡正勝曾獲2023年周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，並獲時任總統蔡英文接見肯定。他長年與病魔抗爭，仍持續投入創作，並以澎湖西嶼玄武岩砂泥為素材，創作出獨具特色的「菊岩燒」作品。講座中將分享以藝術對抗病痛、珍惜當下的人生故事，鼓勵民眾勇敢面對生命挑戰。

新北市圖表示，希望透過與周大觀讀出希望中心合作，結合閱讀推廣與生命教育，讓更多民眾從書本與真人故事中獲得啟發，感受生命的韌性與價值。

新北市立圖書館今天與財團法人周大觀文教基金會創立的「周大觀讀出希望中心」簽署合作備忘錄（MOU），正式締結姊妹館。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館今天與財團法人周大觀文教基金會創立的「周大觀讀出希望中心」簽署合作備忘錄（MOU），正式締結姊妹館。圖／新北市立圖書館提供

圖書館 公益 新北

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