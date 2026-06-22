雙溪荷花季登場7.5公頃荷田陸續盛開 3撇步拍出仙氣荷花

最受矚目的夏日盛宴雙溪荷花季「2026戀戀雙溪荷所在」，於雙溪區上林荷花田唯美登場，目前荷花陸續綻放，新北市農業局分享拍出仙氣荷花的三大祕訣：掌握黃金拍攝時間、善用長焦鏡與大光圈、低角度蹲姿構圖，邀民眾前來捕捉動人的夏日風情。

新北市農業局表示，秘訣一是掌握黃金拍攝時間，清晨6時至9時是荷花盛開、花瓣最具生命力的時刻，此時光線柔和，若運氣好還能拍到花瓣上的晨露；若想捕捉浪漫氛圍，傍晚夕陽西下時的逆光斜射，則能為荷花鑲上一道金邊，展現截然不同的優雅風貌。

秘訣二為善用長焦鏡與大光圈，荷花多生長在水池中央，建議攜帶70-200mm以上的長焦鏡頭，不僅能拉近與花朵的距離，更能利用大光圈虛化背景，避開雜亂的枝葉，讓清透的荷花主體在綠浪中脫穎而出，也有機會補抓到隱身在上林荷花田中的紅冠水雞身影。

秘訣三是低角度與蹲姿構圖，避開常見的俯拍視角，拍攝者蹲下身子以荷花的視角平拍或由下往上仰拍，利用大片荷葉作為前景或天然畫框，能讓畫面更具層次感與空間感。

雙溪區公所表示，上林荷花田面積約7.5公頃，全區皆採友善耕作方式種植。目前荷花田荷花已進入滿開的高峰期，預計會持續到6月底，雙溪區公所提醒民眾行走田埂賞花時須特注意安全，拍照應避免觸碰花葉以免造成植栽損壞。

新北市農業局長諶錫輝指出，市府推動永續與共好，透過友善、有機耕作及食農教育的推行，讓生產與生態共好，也協助上林荷花田周邊賞花環境改善，提供民眾更好的賞花環境，歡迎大家到雙溪體驗好山好水好農產。

建議攜帶70-200mm以上的長焦鏡頭，讓清透的荷花主體在綠浪中脫穎而出。記者黃子騰／翻攝