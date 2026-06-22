幼犬墜3層樓大排受困　新北動保員垂梯成功救援　討喜親人待領養

新北市土城區日前有民眾行經中央路三段時，發現1隻幼犬受困在大排水溝內。新北市動保處接獲通報派員趕抵，發現大排水溝深度約有2至3層樓高，地形陡峭救援不易，動保員用長鋁梯垂降至溝底，順利將幼犬救援上來，成功化解一場驚險意外。

發現受困幼犬的葉姓女子向動保處表示，當天經過現場時先發現1隻黑色幼犬躲在大排旁的機車底下，因當時有要事必須離開，原本打算稍後返回將幼犬送往動物之家安置。不料再回到現場時卻遍尋不著，仔細查看後赫然發現幼犬竟掉落至一旁深達數公尺的大排水溝下，因擔心幼犬受傷受困，立即向動保處通報請求協助。

動保員抵達後發現幼犬受困於深溝底部，周邊無適合通行路徑，經勘查後選定安全位置架設長鋁梯，小心下至溝底執行救援。所幸幼犬並未因跌落受到明顯傷害，在動保員安撫下順利配合救援，成功返回地面。

幼犬獲救後隨即送往中和動物之家檢查，經獸醫師評估幼犬約2個月大，身體狀況良好，未發現骨折或外傷情形，精神正常，恢復狀況良好，還展現出溫馴親人的個性，見到人便會主動靠近討摸，十分討喜。

獸醫師黃繼霆表示，幼齡犬隻對環境充滿好奇心，容易因缺乏警覺而誤入危險區域，感謝熱心民眾即時發現並通報，讓幼犬得以平安獲救。這隻幸運脫困的小黑狗目前已完成基礎醫療照護，於中和動物之家等待屬於牠的幸福家庭。

新北市動保處表示，每年接獲動物救援案件約1萬件，其中發生在水圳、大排等需要攀爬、涉水救援案件每年約有50件。為提升第一線人員應變能力及作業安全，每年均定期辦理高空及特殊地形動物救援教育訓練，強化動保員繩索操作、垂降救援及風險評估等專業技能，讓動物受困於危險環境時，能在兼顧人員安全前提下迅速展開救援，守護動物生命安全。

動保處呼籲，面對受困於深溝、邊坡或其他危險地形的動物時，切勿貿然自行救援，以免發生危險，可撥打動保處24小時動物救援專線1959或2959-6353通報，由專業人員前往協助處理，共同守護動物生命安全。

動保員到場後發現幼犬受困於深溝底部，大排水溝深度約有2至3層樓高。記者黃子騰／翻攝

小黑狗目前已完成基礎醫療照護，於中和動物之家等待屬於牠的幸福家庭。記者黃子騰／翻攝