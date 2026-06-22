快訊

蔡英文當年為甜柿道歉 梁文傑如今還欠釋迦一個交代

中國槓上印度！邊境爭議的百年困局怎麼解？

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

幼犬墜3層樓大排受困 新北動保員垂梯成功救援 討喜親人待領養

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民眾在土城區中央路三段281巷旁大排水溝內發現一隻受困幼犬。記者黃子騰／翻攝
民眾在土城區中央路三段281巷旁大排水溝內發現一隻受困幼犬。記者黃子騰／翻攝

新北市土城區日前有民眾行經中央路三段時，發現1隻幼犬受困在大排水溝內。新北市動保處接獲通報派員趕抵，發現大排水溝深度約有2至3層樓高，地形陡峭救援不易，動保員用長鋁梯垂降至溝底，順利將幼犬救援上來，成功化解一場驚險意外。

發現受困幼犬的葉姓女子向動保處表示，當天經過現場時先發現1隻黑色幼犬躲在大排旁的機車底下，因當時有要事必須離開，原本打算稍後返回將幼犬送往動物之家安置。不料再回到現場時卻遍尋不著，仔細查看後赫然發現幼犬竟掉落至一旁深達數公尺的大排水溝下，因擔心幼犬受傷受困，立即向動保處通報請求協助。

動保員抵達後發現幼犬受困於深溝底部，周邊無適合通行路徑，經勘查後選定安全位置架設長鋁梯，小心下至溝底執行救援。所幸幼犬並未因跌落受到明顯傷害，在動保員安撫下順利配合救援，成功返回地面。

幼犬獲救後隨即送往中和動物之家檢查，經獸醫師評估幼犬約2個月大，身體狀況良好，未發現骨折或外傷情形，精神正常，恢復狀況良好，還展現出溫馴親人的個性，見到人便會主動靠近討摸，十分討喜。

獸醫師黃繼霆表示，幼齡犬隻對環境充滿好奇心，容易因缺乏警覺而誤入危險區域，感謝熱心民眾即時發現並通報，讓幼犬得以平安獲救。這隻幸運脫困的小黑狗目前已完成基礎醫療照護，於中和動物之家等待屬於牠的幸福家庭。

新北市動保處表示，每年接獲動物救援案件約1萬件，其中發生在水圳、大排等需要攀爬、涉水救援案件每年約有50件。為提升第一線人員應變能力及作業安全，每年均定期辦理高空及特殊地形動物救援教育訓練，強化動保員繩索操作、垂降救援及風險評估等專業技能，讓動物受困於危險環境時，能在兼顧人員安全前提下迅速展開救援，守護動物生命安全。

動保處呼籲，面對受困於深溝、邊坡或其他危險地形的動物時，切勿貿然自行救援，以免發生危險，可撥打動保處24小時動物救援專線1959或2959-6353通報，由專業人員前往協助處理，共同守護動物生命安全。

動保員到場後發現幼犬受困於深溝底部，大排水溝深度約有2至3層樓高。記者黃子騰／翻攝
動保員到場後發現幼犬受困於深溝底部，大排水溝深度約有2至3層樓高。記者黃子騰／翻攝

小黑狗目前已完成基礎醫療照護，於中和動物之家等待屬於牠的幸福家庭。記者黃子騰／翻攝
小黑狗目前已完成基礎醫療照護，於中和動物之家等待屬於牠的幸福家庭。記者黃子騰／翻攝

經獸醫師評估幼犬約2個月大，身體狀況良好，未發現骨折或外傷情形。記者黃子騰／翻攝
經獸醫師評估幼犬約2個月大，身體狀況良好，未發現骨折或外傷情形。記者黃子騰／翻攝

獸醫師 動物之家 新北

延伸閱讀

超萌小山羌誤闖市區幸運獲救！北市這兩地最多 3成驚嚇死亡

鄰居聽怪聲查看赫見2歲童受困車內急報警 警破窗救援畫面曝光

飼主病逝留24隻柴犬 北市動保處媒合認養

北市24隻柴犬集體被棄養？原來背後有心酸故事

相關新聞

一個月爆兩次！北市信義區長春里停電 里長急開辦公室供冷氣

台北市信義區忠孝東路五段423巷，昨天晚間9點多時發生地下人孔蓋冒煙，隨後發生停電狀況，信義區長春里長許錦忠表示，疑似用電量過高，這個月也發生過兩次。台電表示，已於今日6點修復故障低壓電纜，全部復電妥。

雙溪荷花季登場7.5公頃荷田陸續盛開 3撇步拍出仙氣荷花

最受矚目的夏日盛宴雙溪荷花季「2026戀戀雙溪荷所在」，於雙溪區上林荷花田唯美登場，目前荷花陸續綻放，新北市農業局分享拍出仙氣荷花的三大祕訣：掌握黃金拍攝時間、善用長焦鏡與大光圈、低角度蹲姿構圖，邀民眾前來捕捉動人的夏日風情。

幼犬墜3層樓大排受困　新北動保員垂梯成功救援　討喜親人待領養

新北市土城區日前有民眾行經中央路三段時，發現1隻幼犬受困在大排水溝內。新北市動保處接獲通報派員趕抵，發現大排水溝深度約有2至3層樓高，地形陡峭救援不易，動保員用長鋁梯垂降至溝底，順利將幼犬救援上來，成功化解一場驚險意外。

新北住警器8年成功示警846件 火勢延燒前及時逃生

新北市推動擴大住警器設置範圍，今年2月泰山區一處住宅發生火警，因戶內安裝住警器，住戶在火警發生之初，聽到示警及時撤離；今年5月新莊區一位民眾因離開廚房時未關閉爐火引發火警，幸聽見住警器鳴動後及時逃生並報案，幸無人傷亡。新北市消防局統計，自2019年至2026年5月31日止，全市住警器成功示警案例累計達846件，住警器已是居家防火不可或缺的重要防線。

新北住警器擴大設置 議員籲公私協力補足最後1％漏網之魚

新北市將住警器設置對象擴大至全市所有「供居住使用建築物」，地方民代表達肯定與支持並指出，新北安裝率快達99％，但新北人口數龐大，剩下的1％仍有多達5萬餘戶，數量仍不少，怎麼鼓勵這些漏網之魚安裝仍是關鍵，尤其是老舊公寓、獨老、弱勢家庭必須更努力。

新北住警器設置範圍擴大 全市住宅納入、未改善最高可罰3萬

住宅用火災警報器是火警初期救人神器，新北市至今完成近70萬戶裝設住警器，但仍有不少老舊公寓未安裝，新北市修正「應設置住宅用火災警報器場所」規定，將設置對象由過去租賃住宅、供居住違章建築及曾發生火警場所，擴大至全市所有「供居住使用建築物」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。